「這！是嘉義」玩遍台17線　到海之夏看見黃妃、邱鋒澤

▲分別介紹出台17線旁的嘉義景點，讓遊客了解嘉義。(圖／嘉義縣政府提供）

▲讓遊客了解好吃的嘉義。(圖／嘉義縣政府提供)

行銷阿里山，阿里山國家風景區管理處找來日籍的攝影師拍出充滿神秘的「神話的大地」；迎接嘉義縣一年一度的「海之夏」嘉年華活動，嘉義縣政府也以年輕人的觀點，找來明星拍「這！是嘉義」，把嘉義海區在台17線旁的好吃、好玩景點一覽無遺的呈現，導引觀眾出遊新夯點。一年一度的海區熱潮—海之夏，即將在18、19、25、26等日於東石漁人碼頭盛大登場。嘉義縣政府為讓遊客來到台17線，嘉義的東石與布袋海區，清楚了解好吃、好玩的景點與動線、玩法，特別找來一群年輕的明星演藝人員，讓觀眾發現嘉義還有很多樂趣可玩!縣長翁章梁表示，布袋、東石以盛產海鮮聞名，特別是「蚵」更是全國各地饕客到此必點必買、必吃的美食，為了讓嘉義沿海觀光走出新的風格，特別邀請無主之子蔡承翰，演出過我的少女時代，多情城市、鏡子森林的瑭霏，影歌雙棲陳彥嘉及廣告新星湯媛媛等人，共同以年輕人視角拍攝出「這！是嘉義」，介紹嘉義台17線旁的景點與玩法，讓遊客都能跟著暢快玩、暢快吃、暢快買。文化觀光局長許有仁指出，海之夏將於東石漁人碼頭盛大登場，今年分別邀請八三夭、狼人殺的陳零九、邱鋒澤、犀利人妻林凡，及追追追的台語唱將黃妃等，卡司陣容相當精采，遊客除了看表演、吃鮮蚵外，跟著「這！是嘉義」影片到布袋、東石觀光，體驗不同的遊程。