金門「1+1振興券」即日起發放　民眾直呼好幸福

金門縣政府加碼推出獨步全的「1+1振興券」於今(17)日起開始發放，各村里公所上午同時湧現排隊領券人潮，因縣府日前已提前進行各項模擬演練，今天現場發放作業相當順暢。
上午八點一到，金門全島五鄉鎮共35個村里、44個領取點同時啟動「1+1振興券」發放作業。為提供鄉親最優質的服務品質，縣府特別成立工作小組，由縣府各局處、車船管理處、農試所等單位動員110人支援村里發放、現場引導人流作業，並設置緊急應變小組處理發放作業的突發事件。
凡設籍金門地區的民眾，都可以用2000元換到4000元的金門振興券，若是一家十口就可以拿到4萬元的大紅包，這也難怪上午領券的民眾各個笑的合不攏嘴，直呼好幸福。
金門縣長楊鎮浯指出，為刺激內需消費，活絡金門地區消費動能，1+1振興券以「設籍金門民眾」為施行對象，也限於「金門地區商家消費」，加上中央的3倍券，除了讓鄉親享受雙重優惠外，縣府1+1加碼可再擴大外溢及消費加乘效果，在疫情舒緩後，達到振興經濟的目的。
金城鎮西門里長楊雨川表示，此次1+1振興券是比照金門家戶配酒模式，透過各村里長協助發放，且早在3天前這些票券就已經讓他們領回，因全里有1萬多人，連日來他天天守著超過4千多萬元的有價票券，讓他感到壓力好大。
建設處提醒，1+1振興券首波發放時間訂在7月17至19日，連續3天時間在各地村里公所領取，期間若民眾無法前往，可於7月29至31日前往戶籍地鄉鎮公所領取。
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