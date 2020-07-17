新北消防局電子防災手冊擴編內容　新增LINE線上智能客服

▲點LINE防災，新北罩你」新北市市民防災手冊暨LINE智能客服發表會。（圖／新北市消防局提供）

新北市消防局出版防災手冊第2版，其中網路電子書版本內容由原本的9篇擴編到12篇，加入土石流、AED、公用事業、防災公演、老屋健檢、核能事故等主題；市長侯友宜出席發布記者會並表示，消防局也設立方便民眾線上諮詢的LINE智能客服，鼓勵民眾多多善用。今(17)日舉辦「點LINE防災，新北罩你」新北市市民防災手冊暨LINE智能客服發表會，由新北市長侯友宜親自蒞臨啟動儀式。侯市長表示，新北市對防災救護一直不遺餘力和國際接軌，這次推出的新北市市民防災手冊，更是市民朋友一生必讀的書，他也鼓勵民眾多多善用LINE智能客服，充實防災知識保護自己。侯友宜表示，為推廣防災救護知識，消防局出版的新北市市民防災手冊實體版本，供市民在圖書館、里長辦公室、學校及消防局等場域借閱，另外也可在網路閱讀電子書版本，內容由原本的9篇擴編到12篇，加入土石流、AED、公用事業、防災公演、老屋健檢、核能事故等主題，並搭配活潑內容和科技化呈現，是一本易懂的入門書，此外，為打造智能城市，也設立方便民眾線上諮詢的LINE智能客服，以及推出福爾魔獸手遊和舉辦抽獎活動，盼讓市民在寓教於樂中取得防災知識。消防局表示，新北市市民防災手冊第2版包含全台最完整豐富的內容，其中電子書可於新北雲端書櫃、消防局網站、新北市立圖書館、台灣雲端書庫、國立公共資訊圖書館、國家圖書館及臺灣華文電子書庫等平台閱覽。LINE智能客服，除提供即時防災救護資訊，也將提供市民查詢新北市AED位置，並和颱洪災情即時預警系統連結，讓市民獲得正確的第一手消防資訊。