影／全球行動家　青少年全球專案式學習全英語營隊

為期3天的彰化縣「全球行動家」青少年全球專案式學習全英語營隊，今（17）日驗收成果，縣長王惠美見到國中學員流利的英文對話，倍感欣慰，也應景以中英文致詞感謝，並強調雙語及AI教育是縣府努力方向，期許擴大此模式，讓彰化孩子將英文變成第二溝通語言。

▲彰化藝術高中小提琴演奏揭開活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

彰化縣「全球行動家」青少年全球專案式學習全英語營隊，於7月15至17日在彰化藝術高中登場，共有61位國中學員與25位高中英語志工參與。在全英語營隊中，由iEARN專業講師們帶領學生探索全球議題，進行跨文化理解及系統思考，學習意見表達與團隊合作。

今（17）日上午縣長王惠美特別出席營隊活動，聆聽學員與志工以全英語發表三天的學習成果。此次營隊全程以英語進行，讓學生精進英語能力，也透過高中志工與國中學員的互動討論，讓孩子能增強溝通與合作能力，涵養全球素養，進而激發行動力，成為全球行動家。

▲外籍評師專注在聽取同學們的英文討論議題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

王惠美說，社團法人台灣國際教育資源網學會帶領一群專業老師與孩子們參與營隊，除了精進英文能力外，更能從國際議題中來增加視野，進而成為身體力行的行動家，達到教育部力推的政策，國際教育2.0接軌國際連結全球的願景，謝謝參加營隊的高中志工同學們，帶領國中學弟妹一起來學習，協助外師完成營隊課程，有此次經驗，未來來學習過程中能夠更上一層樓。

▲縣長王惠美見到國中學員流利的英文對話，倍感欣慰，頒發結訓證書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.17）

社團法人台灣國際教育資源網學會常務理事吳翠玲說，透過英資中心、彰化藝術高中全體工作夥伴，營隊得以成功圓滿，學習網有全球140個國家、200餘萬位學生，每天都透過科技幫助進行交流，全世界的iEARN都知道三天的營隊情形，於第二天就透過視訊與美國的老師們視訊，孩子們就用英文討論專案結合聯合國永續發展目標，用行動來成為一個全球行動家。