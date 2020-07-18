影／憶童年　中彰榮家樂齡學習「桌遊好好玩」

因應新冠肺炎防疫期間，暫停所有大型活動，為紓解住民身心和情緒，中彰榮譽國民之家與彰化市樂齡學習中心辦理樂齡學習「桌遊好好玩」課程，豐富住民生活，減緩榮家伯伯、阿姨生理功能的老化並減少失憶。

▲中彰榮譽國民之家與彰化市樂齡學習中心辦理樂齡學習「桌遊好好玩」課程，豐富住民生活。（圖／記者陳雅芳攝）

現今社會已進入高齡社會了，為國家犧牲奉獻的榮民前輩們也因年紀大了，許多人也住進榮家，國家有這個責任要好好的照顧這群勞苦功高的榮民們，但老並不是生命的最終站，而是一個不斷學習的過程，因先前的防疫措施，樂齡學習中心開課時間也往後延遲開課，讓榮家的住民也期待了許久。

輔導組社工員黃國津表示，樂齡學習中心這次桌遊好好玩的課程，有八週不一樣的課題設計多樣化，每次張鈴珠老師也準備精彩的桌遊課程來為長輩上課，或許看似簡單的課程像是童年的玩具，但長輩們在活動過程中也都運動到腦力及手腳運動，透過設計多元的學習主題，可使長輩們發揮個人長處，增進學習的動機和參與度，享受健康、安全的樂齡生活。

▲因先前的防疫措施，樂齡學習中心開課時間也往後延遲開課，讓榮家的住民也期待了許久。（圖／記者陳雅芳攝）

黃國津說，每次上課前和平房住民賀阿姨，總是第一個來到教室，每次上課前更坐在第一排位置與老師頻頻互動，學習過程中總不斷地聽到賀阿姨開朗的笑聲，也感染其他的長輩一同開懷大笑。課程中，家主任王正也到同心館與長輩同樂，依老師指示拿起圈圈與在一旁的長輩玩起套圈圈的遊戲，增添許多上課的樂趣。

中彰榮家主任王正表示，非常感謝彰化市樂齡學習中心能來榮家開課，為老人們的樂齡學習注入了新的活力。榮家社工人員也參與了整個樂齡課程，除了觀察住民的上課學習狀況，配合執行系列的團體工作外，也為往後樂齡學習課程的安排，有精進的依據，因此長輩們在上課過程中，每個細微的小動作都是他們觀察與紀錄的重點，學習的教學中長輩都顯露著專注與歡笑也提供做為長輩平常生活照顧的參考資料。