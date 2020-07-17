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劉柏良上任高市警局長　宣誓不允許特種營業成為治安破口

記者郭凱杰/高雄報導-2020-07-17 19:35:32
▲高雄市政府警察局今(17)日舉行新舊任警察局長交接典禮，新任局長劉柏良在代理市長楊明州的見證及警政署副署長黃宗仁監交下完成交接典禮。（圖／高市府提供）
高雄市政府警察局今(17)日舉行新舊任警察局長交接典禮，新任局長劉柏良在代理市長楊明州的見證下完成交接典禮，劉柏良表示，對於特種營業場所滋事事故，他希望業者能做好自主管理，「他們拚經濟，我們拚治安」，絕不允許這些場所成為治安破口。

劉柏良表示，另一個重點工作，還有選舉期間的治安，希望能在警局持續的推動下，讓選舉圓滿完成。

▲高雄市政府警察局今(17)日舉行新舊任警察局長交接典禮，新任局長劉柏良表示，特種營業他們拚經濟，我們拚治安，絕不允許這些場所成為治安破口。。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府警察局今(17)日舉行新舊任警察局長交接典禮，新任局長劉柏良表示，特種營業他們拚經濟，我們拚治安，絕不允許這些場所成為治安破口。。（圖／高市府提供）
高雄市接連發生槍擊、舞廳砍死人等治安亮紅燈的事件，引發行政院長蘇貞昌震怒拔官，高雄市警局長卸、新任局長今天舉行交接典禮，由高雄市代理市長楊明州主持，警政署副署長黃宗仁擔任監交人。

▲楊明州除代表全體市民向前任局長李永癸表達由衷的敬意和謝忱；另一方面，對成為市府團隊成員的新任警察局長劉柏良表達誠摯的歡迎。（圖／高市府提供）
▲楊明州除代表全體市民向前任局長李永癸表達由衷的敬意和謝忱；另一方面，對成為市府團隊成員的新任警察局長劉柏良表達誠摯的歡迎。（圖／高市府提供）
新任高雄市警察局長局長劉柏良，警大44期刑事系畢業，歷任保安警察第五總隊總隊長、鐵路警察局局長、內政部警政署警政委員、刑事警察局長、內政部警政署副署長等職務，曾任高雄市刑警大隊長及左營分局長，熟悉高雄全市轄區的治安；擔任監交人的警政署副署長黃宗仁表示，劉柏良的一生都在打擊犯罪，現在接任高市警局局長，「大家走著瞧」。

楊明州表示，他要代表全體市民向前任局長李永癸表達由衷的敬意和謝忱；另一方面，對成為市府團隊成員的劉柏良局長，也要表達最誠摯的歡迎之意，他推崇李永癸任職期間，對掃黑、緝毒、肅槍及打詐等治安工作相當用心，感謝李永癸在這段時間面對各種挑戰的努力，讓大高雄能成為所有市民安居的家園。

劉柏良表示，獲派任高雄市對來說是舊地重遊，如同市長期許，每個城市都在求進步，最近高雄市發生指標性的案子，絕不允許這些場所成「治安破口」，他到任後要無縫推動中央的重點工作，也會對高雄地區特有治安狀況，列為重點工作。

劉柏良也呼籲業者都能做好自主管理，他人拼經濟，警察拼治安；由於現在為選舉期間，他相信警察單位已做好完善規劃，他也會接續推動，讓選舉圓滿、平順完成。

 

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