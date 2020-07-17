劉柏良上任高市警局長　宣誓不允許特種營業成為治安破口

高雄市政府警察局今(17)日舉行新舊任警察局長交接典禮，新任局長劉柏良在代理市長楊明州的見證下完成交接典禮，劉柏良表示，對於特種營業場所滋事事故，他希望業者能做好自主管理，「他們拚經濟，我們拚治安」，絕不允許這些場所成為治安破口。
劉柏良表示，另一個重點工作，還有選舉期間的治安，希望能在警局持續的推動下，讓選舉圓滿完成。
高雄市接連發生槍擊、舞廳砍死人等治安亮紅燈的事件，引發行政院長蘇貞昌震怒拔官，高雄市警局長卸、新任局長今天舉行交接典禮，由高雄市代理市長楊明州主持，警政署副署長黃宗仁擔任監交人。
新任高雄市警察局長局長劉柏良，警大44期刑事系畢業，歷任保安警察第五總隊總隊長、鐵路警察局局長、內政部警政署警政委員、刑事警察局長、內政部警政署副署長等職務，曾任高雄市刑警大隊長及左營分局長，熟悉高雄全市轄區的治安；擔任監交人的警政署副署長黃宗仁表示，劉柏良的一生都在打擊犯罪，現在接任高市警局局長，「大家走著瞧」。
楊明州表示，他要代表全體市民向前任局長李永癸表達由衷的敬意和謝忱；另一方面，對成為市府團隊成員的劉柏良局長，也要表達最誠摯的歡迎之意，他推崇李永癸任職期間，對掃黑、緝毒、肅槍及打詐等治安工作相當用心，感謝李永癸在這段時間面對各種挑戰的努力，讓大高雄能成為所有市民安居的家園。
劉柏良表示，獲派任高雄市對來說是舊地重遊，如同市長期許，每個城市都在求進步，最近高雄市發生指標性的案子，絕不允許這些場所成「治安破口」，他到任後要無縫推動中央的重點工作，也會對高雄地區特有治安狀況，列為重點工作。
劉柏良也呼籲業者都能做好自主管理，他人拼經濟，警察拼治安；由於現在為選舉期間，他相信警察單位已做好完善規劃，他也會接續推動，讓選舉圓滿、平順完成。
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