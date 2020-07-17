找回昔日農村生活記憶　冬山三奇田間風箏漫天飛舞

素有「風箏的故鄉」美譽的冬山鄉，明（18）日上午10點到下午5點半將在有「伯朗大道」之稱的三奇美徑稻田間舉辦「風箏嘉年華」活動，現場將有造型風箏秀、特技風箏秀、風箏DIY體驗等活動，此外，也安排風箏地景藝術供民眾拍照打卡。冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，早年農村生活，人們以放風箏為娛樂，漫天飛舞的大小風箏，構成一幅美麗的田園景致。為重現往日農村生活的閒情愜意，冬山鄉公所將於明天在三奇伯朗大道舉辦風箏節活動，邀請民眾於稻田收割後一同感受風箏飛翔的樂趣。鄉長林峻輔表示，冬山每年都會舉辦三奇美徑的系列活動，自行車、熱氣球、風箏節接連登場，可惜今年因受到疫情影響，熱氣球嘉年華取消，但錯過的別失望，風箏節一樣好美、好拍又好玩，公所準備一系列的活動讓大家來體驗。林峻輔說，既然是風箏嘉年華，當然也很歡迎民眾帶著自己的風箏到現場與大家同樂，尤其是能在收割完的稻田裡玩，這體驗可是只有冬山才有，明天上午10點到下午5點半，邀請大家一起來感受幸福冬山的獨特魅力。冬山鄉公所表示，明天活動現場除了有佩佩豬、恐龍、小狗等可愛造型的風箏外，不少特技風箏也將衝上天際，用色彩堆疊出美麗的形狀，公所還邀請超夯店家「斑比山丘」的小鹿們，來到會場跟大家互動並宣導梅花鹿保育資訊。此外，還特地與「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」聯手打造稻田裡的街道遊戲，包含夏日戲水、親子消暑、自由彩繪等，要將三奇美徑的稻田變成大家的遊戲場，歡迎大小朋友一起前來體驗。