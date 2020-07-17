關店開店都為疫情　知名餐廳阿秋大肥鵝新店開幕

受到疫情衝擊，曾於3月關掉太平店的知名餐廳阿秋大肥鵝，看好後疫情時代消費商機，快速重振旗鼓，砸重金在台中南區新開健康分店，今天熱鬧開幕。





董事長廖豊民表示，當時遣散的員工全數回歸，大家再度攜手打拼，不只要搶三倍券商機，終極目標是將招牌美食北京烤鴨及小籠湯包，進軍日本市場。





一場疫情，阿秋大肥鵝關店又開店，新店前身是風尚人文咖啡館，佔地300多坪，室內外座席逾500個，業者砸下3千萬元，在南區打造最大場宴會廳，趁著三倍券上路，霸氣回歸搶市。



▲新開幕的阿秋大肥鵝健康店，增設店中店專賣港點及阿秋小肥鴨。（圖／金武鳳攝，2020.7.17)

廖豊民表示，健康店創造60個工作機會，太平店的老員工優先回歸，大家再度攜手打拼；健康店三大特色，除了專賣現撈海鮮及台菜外，與阿秋大肥鵝不同三大特色是，增設港式點心，由重金禮聘的前鼎泰豐師傅坐鎮，包括招牌小籠湯包及道地港點，平價即能享用。





其二，店中店的新品牌阿秋小肥鴨，採用櫻桃鴨燒烤，有如北京片鴨及港式湯包，在南區是獨家生意。其三，戶外設置啤酒區，搭配街頭藝人表演，吸引年輕客群。



歡慶新店開幕，阿秋大肥鵝新店搭配振興三倍券，推出多項優惠活動，包括即日起至8月底，持三倍券購買現金抵用券，可享88折優惠，其次，振興券消費滿3千元，贈送一隻500公克重活龍蝦。







