新任台南警長撂重話　做不好位子恐不保

台南市新任警察局局長詹永茂17日上任首日，當晚即執行暑期首次聯合稽查﹔詹永茂在勤教時撂下重話，「短期內不容許再發生一件，做不好，分局長恐怕位子不保」。
詹永茂表示，加入台南市政府團隊雖榮幸，但肩膀擔起的任務非常重﹔台南市的各項治安指標，在市府團隊及所有警察同仁長期的努力下，在六都中一直是名列前茅，這是無庸置疑的，但是不可諱言，最近三年，台南市槍擊案發生件數，確實偏高，這會造成民眾對治安的疑慮，甚至恐慌。
詹永茂強調，每一位分局長都一樣，沒有機會再發生一件槍擊案，若短期內再發生一件，恐怕你的位子就不保了，「局長都可以換了，分局長不能換嗎？連市長都保不了你」。
17日晚間執行的暑期首次聯合稽查，由台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。
本次勤務結合警察局及市府12個局處，共計150餘名聯合稽查人員，自17日23時至凌晨2時，針對轄內列管場所實施聯合稽查，其餘警察分局亦運用優勢警力，於各自轄內列管場所同步執行本項工作。
詹永茂提醒，暑假期間市警局除辦理少年英雄電競爭霸賽、生活體驗學習營等共19場活動，邀請青少年參加活動並結合法治教育宣導，警局更加強相關毒品績效的查緝，有效將毒品阻絕於校園及南市之外。
黃偉哲指出，詹局長上任後馬上對八大營業場所進行臨檢勤務，尤其暑假已經開始，很多青少年剛放暑假的時候比較鬆懈，希望藉由臨檢，一方面宣導正確的暑假生活，另一方面，防疫新生活的一些規定也要遵守。
針對過去曾發生鬥毆或是發生治安事件的一些特殊營業場所，黃偉哲強調，必須要有一些查察，避免不良份子或是違法活動發生。
黃偉哲說，校園毒品是各界長期關注焦點，暑假期間校外活動頻繁，青少年朋友接觸不明藥物誘惑機會增加，因此市府各局處應統整能量，落實淨化青少年成長環境，市警局自青春專案開始迄今，更緝獲製造毒品、少年藥頭、混合毒品及新興毒品等具體績效。
黃偉哲會中提出四項工作重點，積極掃蕩毒品犯罪、勸導深夜遊蕩少年、防範青少年墮入性交易與暑期打工陷阱、有效防制青少年危駕脫序之行為，期許市府各相關局處勇於任事，共同保護青少年免於遭受不法危害。
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