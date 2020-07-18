剛上任即臨檢八大行業　劉柏良：沒能力就不要吃這行飯

有鑑於近日街頭鬥毆暴力事件發生，高雄市政府警察局長劉柏良上任隨即主持擴大臨檢，在今(18)日凌晨1點親自率隊前往傳出酒客鬥毆造成1死命案美麗華臨檢，但美麗華昨傍晚貼出公告暫停營業，劉柏良藉機向八大業者喊話，如果沒能力就不要吃這行飯。
劉柏良在17日剛上任首日立即與市警局下轄的各單位進行閉門會議，隨後就在傍晚決定針對舞廳砍人案的新興區八大業者進行臨檢，有別去過去「晚間10點前勤教」的慣例，特別將時間延到今天零時在進行完勤前教育，除勉勵同仁執勤辛勞外，更要求同仁強勢執法。
劉柏良也提示治安工作事項，期許在「專業」、「廉潔」、「科技」、「服務」的品質政策下，爭取市民信賴、提高市民滿意、降低市民恐懼，提供市民一個更安全的宜居城市。
劉柏良親自帶隊前往美麗華確認是否如公告所示暫停營業，大批警力抵達確認美麗華歇業後，隨即轉往另一家酒店臨檢，劉柏良帶著荷槍員警進入包廂查察有無不法情事。
劉柏良更向業者強調，營業場所不得有販毒、槍擊、鬥毆等違法情事發生，發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立即通知警方到場查處，警方必定採取強勢作為業者，若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將運用第三方警政，並施以高強度臨檢及路檢，也不要放任民眾酒後駕車，應勸導制止，代為保管鑰匙，並提供叫車服務。
高雄美麗華舞廳日前發生鬥毆砍殺命案，連帶市警局長李永癸被拔官，轄區新興警分局在命案後連續7天，幾乎2小時就臨檢1次店家，再加上昨天凌晨又查到被註記居家檢疫的消費者上門消費，美麗華傍晚即藉內部消毒公告暫停營業。
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