台中購物節登錄發票消失？議員批：非常荒謬

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▲經發局回覆是因為用戶大量湧入而導致。(圖／翻攝iOS台中購物節APP畫面)

台中購物節開始至今已過三週，今(18)日民進黨議員賴佳微、江肇國指出，購物節APP分數持續探底，、尤其近期許多用戶反應無法連線、無法註冊、無法登陸發票，甚至更誇張的是更新後連之前登錄的發票都消失不見。綠營議員也指出，去年的APP問題惡夢，今年持續上演，並沒有因程式更新而解決，反而是越更新民怨越多，經發局竟還在底下回覆是因為用戶大量湧入而導致。議員痛批，購物節APP經費越編越多，現在出問題還要怪太多民眾使用，這樣的思維與回應真的非常荒謬。賴佳微表示，購物節開始第一週，本來還有3.2顆星的評價，到現在僅剩2.4顆星，近期系統問題不斷更是湧入大量負評經發局為了修正系統問題不斷進行更新，但問題並沒有因此解決，反而發生有民眾原先登錄的發票記錄全都消失不見，讓人不盡質疑是否會影響到抽獎的權益？江肇國表示，購物節開始之前我們就多次提醒市府，今年的APP不能重演去年的錯誤，經發局也在質詢中強調自己已經登錄發票數百張，都沒有出任何差錯，現在系統出了差錯就開始找理由，把問題推給太多民眾使用所造成。這樣的回應難道就是市府面對問題的處理態度嗎？況且，台中購物節不就是希望全台灣的遊客都來台中消費？市府事先都沒有做過任何流量的評估？這樣還敢編列比去年更多的經費來製作新的APP，豈不是浪費民眾的納稅錢。議員表示，日前就多次提醒市府要盡快提出振興券的加碼方案以結合台中購物節活動，但市府不但很晚才推出方案，甚至現在連基本的APP都處理不好，那還能期待市府有所作為？