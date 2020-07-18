中警「安城專案」撂重話　業者若不配合制約將迫至歇業

近日國內發生數起重大治安事件，臺中市警方自15日起到17日規劃執行「安城專案」，針對舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施一天多次密集性封閉式擴大臨(路)檢勤務外，並針對毒品、槍械、黑道幫派據點進行檢肅查緝，業者若不配合制約，警方將祭行政干預及第三方警政作為，直至關門歇業。
「安城專案」威力掃蕩截至7月17日止，臺中市警方共動員警力1,831人次、執行臨檢處所437處、路檢處所348處，共查獲非法槍械3枝(含改造美式MK18突擊步槍1枝)、毒品案件63件85人(其中藥頭35人)、賭博案3件20人、地下錢莊1件1人、通緝犯15人、公共危險案4件4人、失蹤人口3件3人等案件。
局長楊源明表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並呼籲業者對於聚眾滋事應做好預防措施，若無法有效配合約制，將採行政干預手段及第三方警政作為，直到關門歇業為止。警察局將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施一天多次及重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，有效打擊犯罪保障民眾優質生活環境。
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