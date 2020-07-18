中市府去年賣地254億　議員要求裝國中小冷氣

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台中市議員張玉嬿今(18)日在臉書表示，有位老師特地到服務處向她陳情說，她任教的國中教室沒有冷氣，中午到下午這段時間，體感溫度達到40度，學生們無法專心上課老師質疑，市府去年賣地254億，資金充裕，為何台中市也要等二年才有經費安裝冷氣？張玉嬿表示，這位好老師希望每位孩子都有冷氣吹，盧市長救救孩子的學習環境她指出，目前台中市國中、小冷氣裝設率約3成，尚有約9,700間教室需裝設冷氣、經費約15億元，其中需進行電力改善之學校約180所、經費約4億7,000萬元；太平區有宜欣、太平、坪林、頭汴、建平、中華、東平、長億共8所國小，得先進行電力改善才能裝冷氣，否則就會跳電。張玉嬿實際到校訪查，發現這些需要電力改善的學校不少是老學校，有些孩子的家庭經濟十分弱勢，甚至吹不起冷氣；偏偏他就讀的學校也裝不起冷氣，酷熱難耐，市府應先為學校進行電力改善規劃。張玉嬿表示，事實上，盧市長上任一年多就大賣土地254億元，台中市政府2019年成為六都與公部門賣地年度冠軍，賣地速度之快已超越前兩位市長。但盧市長一年卻只編一億元來為中小學裝冷氣，緩不濟急，真的太小氣。張玉嬿說，目前裝冷氣既是中央政策，市府負擔相對減輕許多，要求市府優先籌編學校電力改善規劃配合款，免得弱勢的學校和學生越弱勢，裝冷氣又得比其他學校慢半拍。