雲林家扶莪馨會集愛　義賣助學子升學

▲雲林家扶莪馨會舉辦義賣助學活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.07.18）

集愛義賣助學雲林家扶兒好讀，今（18）日在虎尾京城銀行前廣場助學義賣，雲林家扶莪馨會動員40位志工媽媽，集結半年來募集到的各式生活百貨、家電、衣鞋等義賣品，還有雲林家扶14位幼兒園的孩子擔任小小推銷員，將各界捐贈的義賣品轉換成助學金，籌措雲林家扶經濟弱勢學生助學金。雲林家扶莪馨會王秀芬會長率領志工們一早齊聚京城銀行前，將社會各界善心人士捐贈的各類義賣品再次擦拭整理，認真的擺上桌。雖然因應上半年疫情的關係，雲林家扶助學金捐款大幅減少，截至今天仍端缺近300萬元。王秀芬會長表示:「雖然疫情影響捐款大幅下降，希望能透過這次的助學義賣活動，提升社會對弱勢助學的關注，讓這次家扶兒順利註冊就學，免煩惱。」林記蔬果汁林曉慧店長特別響應鮮果汁義賣，帶著雲林家扶兒童教育基方案就讀幼兒園的14個孩子，一起在街頭吆喝擔任小小推銷員，邀請大家購買鮮果汁也來逛逛義賣會。從家扶脫貧方案的課程融入金錢管理、記帳與販售讓雲林家扶幼童們學習到有付出才有收獲的觀念，也為家扶的大哥哥、大姐姐們籌募助學金盡一份心力。莪馨會趙淑媛志工媽媽說，莪馨會每年都會舉辦義賣助學活動，今年因為疫情的關係，也將義賣活動延到7月，其實更擔心因為疫情趕不上助學金的匯集。今年助學金的缺口仍舊很大，希望能夠讓大家挑好物做公益，透過大家的愛心聚集於雲林家扶幫助貧困學童順利升學。雲林家扶廖志文主任感謝全省各地民眾、店家踴躍響應本次義賣物資捐贈，京城銀行免費出借廣場以及莪馨會發起義賣會，更感謝社區民眾熱情淘寶義買，匯集大眾的愛心，幫助雲林家扶的學生可以專心於課業的學習，雲林家扶邀請大家一起採購做公益，不用振興三倍劵來參與義買，歡迎捐贈振興三倍劵做公益。