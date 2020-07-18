職場進修大補帖　中市勞大辦理11場講座開講

臺中市府勞工局推動勞工大學規劃勞工在職進修平台，預計下半年度將舉辦一系列專題講座，邀請學者專家針對勞動權益保障、數位資訊應用與管理等議題發表論述，場場精彩，歡迎勞工朋友把握充電機會，免費報名參加，每場限50人。





勞工局長吳威志表示，下半年度即將登場的11場專題講座，講師是各領域專業人士，講座內容將以深入淺出，理論與實務兼具方式，讓大家能輕鬆吸取職場新知，勞工朋友可以依據個別需求報名參加，以提升職場競爭力。





11場專題講座分別委由大葉大學、中興大學承辦，首場於31日晚間7時在中興大學綜合教學大樓舉行，主題是「新世代 Bot 行銷打造商機您跟上了嗎？」，要帶領勞工朋友了解 Bot 應用可以為您解決那些痛點，進而提升自我價值，創造更多機運與可能。





此外，8月份先後將舉辦4場講座，主題分別有12日「談勞動基準法工時與排班制度」，15日「日常生活中的資安威脅」，19日「面對高風險的中小企業財務規劃與管理之道」，及25日「讓老闆與客戶都起立為您鼓掌的魅力簡報演說術」。





9月及10月二個月已排定的講座共6場，各場主題如下：9月9日「勞動事件法上路的企業準備與因應之道」﹔16日「顧客經營的美麗與哀愁 以健康產業為例」。19日「打動人心，提升溝通表達的說話藝術」及28日「您的薪資權益您瞭解嗎？」





壓軸於十月登場的二場講座，其一是10月6日在中興大學辦理的「就業停看聽-別讓權利睡著了」，及14日「許自己一個上流老年生活─談勞工老年經濟安全保障」，全是關係自己權益保障議題，值得參加。









