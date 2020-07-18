賴清德走訪台中　陳柏惟精心安排壘球切磋

副總統賴清德今(18)日來到台中視察，前往立委陳柏惟霧峰服務處探班支持﹔陳柏惟不僅邀請賴清德到服務處盪鞦韆浪漫合照，並精心安排行程走訪霧峰及烏日壘球場切磋。
陳柏惟強調，他選上以後積極經營地方，希望縮短中央與地方的距離，真實反映選民所需，日前蔡總統親臨沙鹿、龍井、大肚地區，這次也帶賴副總統走訪霧峰、烏日，相信選民都能感受中央對選區的重視和他的努力爭取，也有信心打造選區成為全台最幸福選區。
陳柏惟安排賴清德與地方人士座談，討論地方創生等議題，希望能藉此機會充分溝通反映地方需求，謀求選區更好的發展。
陳柏惟指出，賴清德副總統選前就曾陪同他在地方拜票掃街，當時也傳授陳柏惟不少政壇經驗，賴副總統來霧峰，特別精心安排霧峰色行程，其中最具意義的一站，就是到明台高中內林獻堂博物館參訪，並向林獻堂先生獻花致意，感受霧峰民主城的歷史。
由於賴清德曾經加入過棒球隊，與熱愛棒壘球的陳柏惟興趣相投，行程中也特別安排到3Q壘球隊所在的烏日榮泉球場指導，和台灣棒球社區發展協會以壘球互動切磋，陳柏惟當場致贈「勇敢的台灣囝仔」毛巾，希望將棒壘球推廣為台灣國球，也期望烏日能進一步擁有更完整的運動環境。
陳柏惟說，烏日高鐵特區人口日益增加，需要像壘球場這樣的休閒設施，他自己也組了一隊來打球；台灣社區棒球協會理事長劉梓銘現場建議，希望榮泉球場能夠有防汛道路，陳柏惟也當場答應爭取，並會規劃自行車道。