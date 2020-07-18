賴清德走訪台中　陳柏惟精心安排壘球切磋

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▲副總統賴清德台中視察，前往立委陳柏惟霧峰服務處探班(圖／柳榮俊攝2020.7.18)

副總統賴清德今(18)日來到台中視察，前往立委陳柏惟霧峰服務處探班支持陳柏惟不僅邀請賴清德到服務處盪鞦韆浪漫合照，並精心安排行程走訪霧峰及烏日壘球場切磋。陳柏惟強調，他選上以後積極經營地方，希望縮短中央與地方的距離，真實反映選民所需，日前蔡總統親臨沙鹿、龍井、大肚地區，這次也帶賴副總統走訪霧峰、烏日，相信選民都能感受中央對選區的重視和他的努力爭取，也有信心打造選區成為全台最幸福選區。陳柏惟安排賴清德與地方人士座談，討論地方創生等議題，希望能藉此機會充分溝通反映地方需求，謀求選區更好的發展。陳柏惟指出，賴清德副總統選前就曾陪同他在地方拜票掃街，當時也傳授陳柏惟不少政壇經驗，賴副總統來霧峰，特別精心安排霧峰色行程，其中最具意義的一站，就是到明台高中內林獻堂博物館參訪，並向林獻堂先生獻花致意，感受霧峰民主城的歷史。由於賴清德曾經加入過棒球隊，與熱愛棒壘球的陳柏惟興趣相投，行程中也特別安排到3Q壘球隊所在的烏日榮泉球場指導，和台灣棒球社區發展協會以壘球互動切磋，陳柏惟當場致贈「勇敢的台灣囝仔」毛巾，希望將棒壘球推廣為台灣國球，也期望烏日能進一步擁有更完整的運動環境。陳柏惟說，烏日高鐵特區人口日益增加，需要像壘球場這樣的休閒設施，他自己也組了一隊來打球；台灣社區棒球協會理事長劉梓銘現場建議，希望榮泉球場能夠有防汛道路，陳柏惟也當場答應爭取，並會規劃自行車道。