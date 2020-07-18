超夢幻打卡點！淡水漁人碼頭「粉色系遊樂設施」免費開放

▲新北市農業局舉辦「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，7月18日起以遊樂園的方式提供免費的「療癒粉色系」遊樂設施。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局舉辦「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，7月18日起以遊樂園的方式提供免費的「療癒粉色系」遊樂設施。（圖／新北市農業局提供）

暑假到來，新北市政府農業局舉辦「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，今（18）日起以遊樂園的方式提供免費的「療癒粉色系」遊樂設施，包含摩天輪、旋轉木馬、飛機和搖擺排排坐等設施，歡迎親子一同遊玩，開園時間為下午3點至晚上9點。新北市農業局表示，為迎接今年暑假，讓民眾在疫情趨緩的同時還可安心出外遊玩，特別規劃以療癒粉色系遊樂設施邀您免費暢玩一夏，自7月18日起至8月31日止，開園時間為下午3點至晚上9點，在淡水漁人碼頭盛大舉辦，特提供粉色系的遊樂設施讓民眾休閒體驗，除有可以觀山看海賞夕照的摩天輪，也有適合各年齡層又深受喜愛的旋轉木馬及飛機，加上驚險刺激的搖擺排排坐，讓您享盡歡樂。希望帶動碼頭港灣商店街經濟，本活動也將結合漁人碼頭各商家共襄盛舉，規劃在活動首日及8月8日父親節提供前30名遊客免費體驗人體娃娃機，讓爸爸媽媽不僅開心陪孩子們玩樂，並一手掌握吃喝玩樂，再也不用四處奔波，帶來消暑嬉戲玩樂的無限魅力和夏日清涼。農業局長李玟表示，漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，陸續開發了情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等，港區商家也大力配合政府用心經營，讓漁人碼頭成為北臺灣知名的景點之一，本活動亦將在8月農曆七夕情人節前夕舉辦煙火秀及樂團表演，讓來到漁人碼頭的民眾享受浪漫夜晚，希望大家一起來淡水漁人碼頭，享好康暢玩趣，歡樂FUN暑假。