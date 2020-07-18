影／茉莉花壇韻茶季　行銷在地產業

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▲現場有音樂饗宴、品茗交流、迷你影展、農特產品及米食文化推廣等，吸引許多民眾前往。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.18）

▲現場活動適合親子一起參與。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.18）

素有「茉莉花故鄉」之稱的彰化花壇鄉，今（18）日在茉莉花壇夢想館舉辦「茉莉花壇韻茶季活動」開幕，花壇鄉農會及鄉公所希望藉此行銷在地茉莉花產業，現場有音樂饗宴、品茗交流、迷你影展等，吸引許多民眾前往彰化縣長王惠美邀請大家力挺在地農民。花壇是全台製花茶用茉莉花第一大生產區，現今全鄉栽培面積約28公頃，占全台約70%；農會今年推出「極緻茉莉茶韻」、「風雅茉莉茶韻」兩款精品禮盒，朝國際化與時尚化自我突破，最近更開發出茉莉花啤酒，為彰化縣農特產品創造嶄新亮點。今年因受疫情影響，激發出「線上迷你影展」行銷方式，入圍影片也在今天頒獎並播放供大家欣賞。迷你影展以茉莉花為主題帶入茉莉花壇等形象，藉由參賽者創意影片曝光於網路上，增加茉莉花壇品牌的知名度。行政院農業委員會主委陳吉仲說，彰化是農業產值最高的縣，這次活動就是希望鄉親能把三倍券跟農遊券用在花壇、用在彰化，更呼籲所有消費者一起搶購台灣農產品，讓農產品大賣。王惠美表示，這次以茉莉花為主題，有非常多的文創商品，花壇鄉農會搭配三倍券、農遊券做很多促銷，歡迎鄉親把三倍券、農遊券花在農會、農民身上，讓他們因為有大家的關心和照顧，更有力氣種植彰化優鮮、好的農產品。