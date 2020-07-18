影／埔心鄉金蜜芒果義賣　所得捐給勵馨基金會

▲張乘瑜指出，金蜜芒果果肉粉嫩，水分飽滿香甜，且保有土芒果的風味與蜂蜜的香氣，被譽為夏日「黃金水果」聖品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

彰化縣金蜜芒果今年豐收，彰化縣農業行銷促進協會，今（18）日在埔心鄉魔菇部落休閒農場辦理金蜜芒果推廣暨公益活動音樂會，現場準備有吃免驚金蜜芒果，義賣金蜜芒果淨所得捐給勵馨基金會，場面相當甜蜜。

▲埔心鄉70歲農民黃文松和66歲妻子洪瑞汝，7年前開始種金蜜芒果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

埔心鄉金蜜芒果推廣暨公益活動音樂會，由村上國小太鼓隊演奏太鼓揭開序幕、紙扇，虎虎生風，接著農產行銷促進會等團體、埔心鄉長張乘瑜、前立委鄭汝芬、現任立委陳素月、前縣長魏明谷等人到場推薦金蜜芒果。

▲村上國小太鼓隊演奏太鼓揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

彰化縣長王惠美到場拍賣第一盒金蜜芒果，底價2000元，喊價聲此起彼落，彰化縣觀光產業協會總幹事黃伯裕喊價8000元得標，他說，協會核定喊價金額3000元，他自掏腰包5000元

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王惠美笑說，總幹事太有愛心了，她祝福黃總幹事從今以後事業發達，「賺得千千萬萬倍」。

張乘瑜指出，全鄉金蜜芒果種植面積為45公頃，佔全台灣金蜜芒果產量的95%，果肉粉嫩，水分飽滿香甜，且保有土芒果的風味與蜂蜜的香氣，被譽為夏日「黃金水果」聖品。

活動除了推廣埔心的優質三蜜金蜜芒果以及彰化縣民免費入園之外，魔菇部落更偕在地產業舉辦芒果拍賣會，現場外交部處長翁瑛敏、農糧署副署長莊老達、前立法委員鄭汝芬、洪宗熠、中區改良場場長李紅曦都到場促銷109年埔心鄉農會優質評鑑得獎之金蜜芒果拍賣。

魔菇部落總經理方世文說，本次拍賣所得金額58,000元以及在地優質金蜜芒果、貝林古堡金蜜芒果蛋塔義賣的淨所得都將捐贈給在地社福團體勵馨基金會，作為慈善基金使用，協助受暴婦女及兒少重建生活。為了農產品結合在地文化，還邀請埔心、梧鳳國小和吳鳳幼兒園、璞石樂團表演，讓小朋友有展演的舞台。