影／老花眼了嗎？中彰榮家免費配鏡越老越「睛」彩

眼睛是靈魂之窗，視力保健輕忽不可。視力退化老花看不清楚是許多長輩老化後的困擾，輔導會合作之合格合約廠商每年定期至榮家辦理巡迴驗光配鏡服務活動，希望透過免費驗光配老花眼鏡，讓長輩能夠遠離視茫茫的困擾，進而提升生活品質。

▲視力是提升長輩生活品質重要的一環，此次驗光配鏡活動，除了提供長輩舒適的眼鏡外，更守護長輩的視力健康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

為了協助住民避免外出配鏡的舟車勞頓之苦，正雄眼鏡公司18日至中彰榮譽國民之家進行驗光配鏡活動，首先中彰榮家護理師黃學成協助住民安排資料登記、驗光及配鏡，並從旁協助引導長輩依流程完成配鏡。家主任王正親自至現場關切長輩驗光配鏡情形，驗光配鏡後，長輩立馬看見美好景象，配鏡榮民臉上露出滿意笑容表示滿意。

王正表示，視力是提升長輩生活品質重要的一環，此次驗光配鏡活動，除了提供長輩舒適的眼鏡外，更守護長輩的視力健康，協助長輩選配合適的老花眼鏡才能有良好閱讀及娛樂生活」。

▲驗光配鏡活動，協助長輩選配合適的老花眼鏡才能有良好閱讀及娛樂生活」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

長輩看到家主任王正的關懷，均很開心地和家主任打招呼，長輩們紛紛表示：日後可以帶著眼鏡走出戶外，外面花木扶疏，色彩繽紛，讓人心曠神怡；王正說，政府對榮民照顧無微不至，凡視力衰退至一百度以上榮民，檢附榮民證及由設有眼科的醫療院所，或合格眼鏡行所開立的驗光單，每2年可向各縣市榮服處、榮家申辦免費配製眼鏡乙次。

王正也向長輩說明，輔導會的就養養護政策都是在協助長輩提升生活品質的服務，此次到宅協助長輩驗光配鏡，讓不方便外出遠行的長輩也可以很順利完成驗光配鏡，希望長輩不出門也能改善視力障礙的問題。