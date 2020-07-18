影／參山風管處重振八卦山觀光魅力　推出10條以上遊程

▲參山風管處推動八卦山風景區體驗小旅行，希望透過社區分享及種子教師交流，以帶動社區小旅行發展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

大部分的人到彰化，都是到彰化市、鹿港、員林玩，但很少人會到彰化其他鄉鎮做些深度旅遊，為發展八卦山沿線社區小旅行經濟，參山國家風景區管理處特別委託清水岩文創協會辦理八卦山體驗小旅行，吸引15個社區報名學習，將協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。

▲八卦山體驗小旅行，希望透過社區分享及種子教師交流，以帶動社區小旅行發展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

參山風管處委託清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行工作坊，八卦山沿線共有包括二水鄉鄉二八水觀光商圈、源泉社區發展協會、花壇鄉彰化創意產業協會、南投市鳳山社區、彰化市福田社區等15個單位參加，希望透過社區分享及種子教師交流，以帶動社區小旅行發展。

清水岩文創協會專案經理梁秀琴表示，參加小旅行的民眾報名排到年底，社區們都盼升級，搶下振興商機。疫情造成全球大流行，台灣成為最安全的地方之一，國人在無法出國下，農村小旅行、社區小旅行再度成為旅遊熱門考量。

▲清水岩文創協會舉辦八卦山體驗小旅行，八卦山沿線彰化市福田社區等15個單位參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

梁秀琴指出，近年國旅消費不再嚮往大型遊樂區，反而喜歡有深度的在地體驗，加上公部門逐漸重視，願意注入經費，讓社區小旅行品質受到肯定，而且回流率高，曾經就有北部社區報名參加15次以上。

清水岩文創協會創會理事長陳慶福說，現今社區經營多角度，大部分從環境清潔、社會福利做起，接到的團體旅遊頂多是社區參訪，因此面對商業化的小旅行大多不知如何操作，清水岩文創協會對此已運作多年，也輔導不少社區團隊，加上八卦山風景區曾入選全台十大風景區，盼能藉此活動，串聯社區特色，讓八卦山風華再現，推出10條以上遊程。

▲八卦山體驗小旅行，將協助推動彰化南投八卦山沿線社區發展小旅行帶動休閒經濟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

梁秀琴也表示，八卦山體驗小旅行工作坊活動，集合八卦山軸線上之15個操作體驗小旅行社區實際操作人員，並邀請在旅遊領域中有豐富經驗的業師，由業師帶領各社區、協會人員共同學習小旅行操作及解說技巧，討論遊程設計，做為日後之種子團隊養成，提升區域經濟、產業提升。