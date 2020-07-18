影／王惠美巡視高普考彰化考區　為考生加油打氣

▲彰化考區是縣長王惠美於擔任立法委員期間極力向考選部爭取增設，讓彰化的學子都可以就近考試，大家可以多多注意有關國家考試的消息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，自7月17日起到21日一連五天在國立彰化師範大學及建國科技大學舉行，提供彰雲投等鄰近縣市考生便利服務，減少舟車勞頓好安心應試。

▲彰化縣長王惠美關心考生應考情形及需求，並至試務中心慰問試務人員辛勞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

18日下午王惠美、典試委員楊雅惠，在縣府秘書長賴振溝、人事處長張正一、彰化師範大學校長郭艷光等人陪同下，前往關心考生應考情形及需求，並至試務中心慰問試務人員辛勞。

王惠美感謝彰師大及建國科大的協助，提供給考生這麼好的場所，這次普考彰化考區報名人數1,992人，這兩天的到考率79.12%，明天開始的高考彰化考區報名人數也有1,840人，預祝所有的考生都能夠有好成績，心想事成、金榜題名。

▲彰化考區是縣長王惠美於擔任立法委員期間極力向考選部爭取增設，自103年迄今已邁向第7年。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

王惠美表示，考選部在103年同意設立增設彰化考區，是在她擔任立委的任內爭取的，到現在已經有7年，提供彰化地區以及雲林、南投等鄰近縣市的鄉親能夠就近參加考試，免去交通上的奔波，期許所有考生都能善用考場，得到最好的成績，讓未來的人生更加光明。

典試委員楊雅惠說，每年高普考是最重要、規模最大的國家考試，也是加入公務員行列必經的一項考試，經王縣長的支持與努力，終於在彰化有了考區，讓彰化的學子都可以就近考試，大家可以多多注意有關國家考試的消息，儘量參加甄試，把你的能力與才能貢獻出來，加強政府的人力，期待優秀的學子都能透過公平、公正、公開的國家考試加入公務員的行列。

▲109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，彰化縣長王惠美巡視高普考彰化考區。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.18）

彰化師範大學校長郭艷光表示，謝謝王縣長、楊委員，祝福考生都能有好成績。王惠美特別感謝所有試務工作人員的辛苦，尤其本次考試配合防疫考量，在入口管制、配戴口罩及保持社交距離等措施都加重不少試務工作，也謝謝彰師大及建國科大除提供舒適環境，讓考生能在冷氣開放的教室從容應試外，另協助試區進出量測體溫，維持動線順暢、秩序良好。