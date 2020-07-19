新北熱爆7月至今36人中暑　侯友宜指示各區灑水降溫

最近台灣像是個大蒸籠，每天動輒35、36度以上，新北市這個月已經有36人中暑，新北市長侯友宜特別指示環保局，在全區進行灑水降溫，也呼籲民眾如果有體溫升高、皮膚變紅或心跳加速等熱傷害徵兆，一定要趕快移到蔭涼處，脫衣、散熱、喝水、送醫，或撥打119電話請求協助。氣象局發布新北市橙燈高溫資訊，預測板橋、中和、永和、樹林區１９日將有連日達到36℃高溫機會，侯友宜指示相關單位和上述區公所立即啟動分區防熱機制，並請環保局在全市進行灑水降溫工作。侯友宜提醒市民朋友防熱3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，外出備妥防熱5裝備：「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」，如發現自己或他人出現體溫升高、皮膚變紅、心跳加速等熱傷害徵兆，立即進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。據新北市災害防救辦公室統計，18日出動洗街車灑水410.5噸、里程總計294.6公里，累積7月以來已有36人疑似中暑，主要發生於戶外活動或悶熱室內等場所，侯友宜強調戶外工作場所應落實降溫、飲水、休息3原則，確保安全。消防局黃德清局長表示，在夏日高溫情況下，身體除了大量排汗造成水分、鹽分過度排出，應保持室內通風並避免在上午11時至下午3時熱輻射最強時間出門，外出請備妥防熱5裝備，因熱感受身體不適民眾，可至鄰近超商、公共場所如百貨公司、圖書館等避暑，或至鄰近政府機關如消防隊、派出所、區公所等場所請求協助。