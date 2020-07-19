雲警威力掃蕩　局長親自帶班杜絕治安破口

雲林縣警察局針對國內近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感，於18日晚間展開威力掃蕩勤務，動用177名警力，執行臨檢轄內KTV、酒店、小吃部、青少年易聚集發生事故場所共計79處及4處路檢勤務，讓鄉親們能「住的更放心」、「生命財產更有保障」。
局長顏旺盛親自主持勤前教育後，隨即帶班率領虎尾分局分局長、刑警大隊大隊長等執勤員警實施場所臨檢，並於虎尾鎮德興路與復興路口當場查獲自小客車陳姓駕駛涉嫌持有安非他命吸食器1組、安非他命1包(毛重31.8公克)、海洛因6包（毛重5.3公克）、海洛因注射針筒20支(使用過)、藥鏟2支、電子磅秤1台等證物，全案依違反毒品違害防制條例移送偵辦。
縣警察局指出，為重申防制街頭暴力及維護治安的決心，對於涉及聚眾鬥毆案件，必定會依新修正的刑法第149、150條從嚴、從速偵辦，並清查溯源偵辦涉案嫌犯幕後之犯罪組織，進而斬斷金流、徹底瓦解，不容有任何挑戰公權力之犯行。
雲林縣警察局為展現警方嚴正執法立場及維護社會治安的決心，自7月5日至今執行多次掃蕩專案，期間動員所有警力，執行臨檢酒家、KTV及小吃部等場所計691次、重要路段路檢195次，動員警力達933人次，有效提升見警率，查獲改造手槍3枝、空氣槍1枝、掃蕩地下錢莊14件16人、查獲暴力討債1件1人、各類通緝犯19名、偵辦毒品22件22人、取締公共危險47件47人，成果豐碩。
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