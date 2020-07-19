戲水意外頻傳　新北新店磺窟溪一名男子溺水

暑假到來溺水頻傳，19日下午一點多新店發生一起溺水意外，新店溪支流磺窟溪1名20多歲男子跳水後失蹤，消防人員迅速到場救起，男子呈現OHCA狀態，到院前心肺功能停止，消防人員持續CPR，目前送往新店慈濟醫院急救。消防局表示，男子和朋友一行30餘人前往磺窟溪遊玩，其中1名20多歲男子跳水後失蹤，消防人員到場約5分鐘將人救起，男子呈現OHCA狀態，救護人員持續CPR，目前送往新店慈濟醫院急救，在消防人員不放棄搶救之下，目前患者已恢復生命徵象。