後疫情時代買氣旺　高雄海味前進新北板橋特賣活動

▲高雄海味前進新北板橋舉辦特賣活動，永安區漁會孫藝鳳(左)推銷高雄海味龍虎斑。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(19)日，在新北市板橋區大遠百B1噴水池旁，舉辦高雄海味特賣活動，以提升後疫情時代買氣。高雄海味前進新北板橋特賣活動，是由高雄市政府海洋局代理局長黃登福，率高雄地區8家海味廠商北上，舉辦此一2020 高雄海味—洄游幸福的好滋味漁產品快閃特賣活動，並聯手推出最優質、價格最優惠的水產品，為後疫情時代增加買氣。在活動中，更有台灣美食YouTuber界的超新星「克里斯丁」與永安區漁會業者一同進行料理示範，以創意手法展現巧思製作「鹽麴燒龍虎斑」，在分享石斑魚處理及料理方式的同時，也進行推廣食魚教育、永續海洋觀念，讓民眾在會場也能體驗到高雄海味的鮮甜。高雄市海洋局代理局長黃登福表示，今年因為疫情關係，影響水產品外銷市場，為了維護及協助漁民生計，該局積極協助業者拓展國內宅配、電商市場，此次邀集8家高雄在地的優質水產品業者一同北上，就是要讓北部民眾可以享用到產地直送，優質鮮美的高雄海味水產品。高雄地區8家海味廠商也都不計成本，在現場配合振興三倍券的啟用，紛紛祭出優惠方案，要把最優質的漁產品推薦給全台灣的朋友們。此次活動有高雄市永安區漁會、利安鑫、好廚家、安得利食品、宏裕行食品、魚之達人、魚社長、鮪軒等8家高雄在地優質廠商，在現場展售新鮮優質的漁產品，並有拍賣活動，各家廠商也都推出超值福袋組合，讓民眾可以用最超值的價格，帶走新鮮的漁產品。