擴大臨檢「八大行業」　陳家欽：不配合將斷水電、斷金流

▲高市警局在警政署署長陳家欽的坐鎮指揮下動員5各警分局及保安和刑大，進行全市威力掃蕩勤務。 陳家欽：不配合的業者將斷水電、斷金流。（圖／高市警局提供）

陳家欽昨晚在警政署主辦的全國性擴大臨檢勤務，南下高雄市警局坐鎮指揮，他所搭乘的警用休旅車在陳家抵達市警局門口下車不久後與1輛機車發生

車禍

，機車騎士擦傷送醫，已無大礙，陳家欽表示依一般車禍處理，由於雙方都無酒駕，警方也表示，事故現場由交通分隊處理。