擴大臨檢「八大行業」　陳家欽：不配合將斷水電、斷金流

高雄市新任警察局長劉柏良上任後，雷霆手段持續稽查新興、苓雅區內八大行業，警政署長陳家欽同樣南下督軍坐鎮，昨(18)日晚10點，高市警局在警政署署長陳家欽的坐鎮指揮下動員5各警分局及保安和刑大，進行全市威力掃蕩勤務。
陳家欽強調，全國性擴檢，絕不是一次性，也不會流於形式，警方貫徹打擊犯罪決心，讓民眾有感。
昨天的臨檢高雄市警察局動員一共動員了包括新興分局、苓雅分局、三民第一分局、三民第二分局、鼓山分局、保安警察大隊、刑事警察大隊等單位，進行全市區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩。
陳家欽在主持擴檢勤務時表示，全國性擴大臨檢，針對易發生、曾發生暴力、販毒等的酒店、舞廳來實施密集性、多次性的臨檢，主要是希望這些場所不要成為治安破口，他也重申警政署立場及態度「這絕對不是一次性」，絕不流於形式，會持續貫徹。
陳家欽也提醒業者們不要有僥倖跟觀望的心態，他會要求全台警局長勇於承擔治安責任，業者若不配合，將採取更積極手段「斷他金流」；業者也要負起社會責任進行管理，不要再發生類似事件。
陳家欽昨晚在警政署主辦的全國性擴大臨檢勤務，南下高雄市警局坐鎮指揮，他所搭乘的警用休旅車在陳家抵達市警局門口下車不久後與1輛機車發生車禍，機車騎士擦傷送醫，已無大礙，陳家欽表示依一般車禍處理，由於雙方都無酒駕，警方也表示，事故現場由交通分隊處理。
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