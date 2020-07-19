影／彰化新亮點　田中氣象站結合氣象觀測和科普教育

「看天吃飯」係真的！彰化縣田中氣象站今（19）日啟用，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持啟用典禮，林佳龍稱，這是全國第一個完全開放式的氣象站，結合氣象觀測和科普教育，林佳龍說，有了氣象站農民從事農作就能逢凶化吉。

▲田中氣象站宣告啟用，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持啟用典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

彰化為全台農業大縣，但過去不曾設置氣象站，每當有極端氣候來襲，總令農民提心吊膽，彰化縣政府透過彰化高鐵站區重劃，規劃田中氣象站，由彰化縣政府無償提供600坪土地，並向中央爭取3884萬元建造，且標榜是全國首座具有教育功能的互動式氣象站。

林佳龍指出，全國首座具有教育功能的氣象站，規劃建置現代化展示館作為氣象與地震等推廣教育場所，包含氣象、地震、海象、天文主題的動態及靜態現代化展示設施，並透過虛擬實境，讓民眾如同身歷其境一般，對於氣象與地震等有更直覺的、感受性的學習認知，進而傳達氣象與地震的防災資訊展示及推廣，體現寓教於樂的精神。

▲田中氣象站是全國第一個完全開放式的氣象站，結合氣象觀測和科普教育。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

林佳龍表示，全國有25個有人氣象站，在總站不變下，再做重整分布，如梧棲氣象站變成測象站，田中成為更大的有人氣象站，從成功氣象站到新屋氣象站，蘇澳氣象站要搬到頭屋氣象站，大武氣象站搬到古坑氣象站，盡量集中在中部，因為中部是台灣重要穀倉。

▲全國有25個有人氣象站，田中成為更大的有人氣象站，傳達氣象與地震的防災資訊展示及推廣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

王惠美表示，氣象站除了可以提供防災資訊，減輕農業損失，氣象站也結合田中的好山、好水，兼具生態、海洋等環境教育的功能，縣府未來跟科博館銜接，一定可以吸引更多遊客來田中。

氣象局長鄭明典指出，氣象局從10年前推出鄉鎮預報，目前目標是達到鄉鎮防災，以便將在地的氣象與災害特性關連有更一步的認識，也希望在每個縣市都設有駐點人員觀測站，如此在資訊溝通上更有效率。