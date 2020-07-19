全國最大蚵仔煎讓百人嚐鮮　東石蚵文化季現場剖蚵

嘉義區漁會今(19)日在東石魚市場舉辦「蚵的文化季」，現場循例進行剖蚵大賽與超級「蚵仔煎」展示、分享100人品嚐等活動，除當地民眾熱衷參與外，更吸引眾多國內外遊客到場嚐鮮，見識海口人剖蚵的真實力。





嘉義區漁會今天在東石魚市場舉行「蚵的文化」活動，同時辦理第10屆剖蚵競賽，競賽組分別為高齡組、男子組、女子組、新住民組與校園團體組等，各組取前三名，第一名頒發獎金6000元、第二名4500元、第三名則為3000元，吸引大、小朋友上場渾身解術，使出看家本領，高手在人間的現身以2、3秒就剖一顆，讓人大開眼界、驚呼快手。





主辦的嘉義區漁會也在活動現場，提供免費的超級蚵仔煎、新鮮虱目魚丸湯、養生鱸魚湯、蚵捲、花枝排、炸鯛魚片、虱目魚香腸，海鮮粥等，讓到場的遊客盡嚐新鮮，其中超級「蚵仔煎」拓展人類的視覺，竟然是以30多台斤的東石在地鮮蚵、100顆雞蛋現場製作完成，可供100人享用。當然也吸引遊客樂排長龍，等候嚐鮮。





嘉義區漁會張正義總幹事表示，今年的剖蚵大賽，適逢舉辦第10週年，參與活動更有意義，所以比賽選手多達307位，分成高齡組、男子組、女子組、新住民組與校園團體等6組，各組取前3名，第一名頒發獎金新台幣6000元、第二名4500元、第三名3000元，獎金優渥參與者眾。



