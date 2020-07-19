影／金蜜芒果入菜好驚喜　雪Q餅、披薩都好搭

為推廣行銷埔心鄉三蜜香鮮果之一金蜜芒果，埔心鄉農會今（19）日辦理「109年度三蜜香‧金蜜芒果產業推廣行銷活動～夏日Show光芒」，彰化縣長王惠美與埔心鄉農會總幹事張旗聞等人共同為埔心金蜜芒果及今年新產品金蜜芒果雪Q餅代言行銷，籲請消費者與企業團體多多採購，支持彰化優鮮芒果。

▲芒果披薩，濃濃的芒果清香，吃過就不會忘記的美味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

王惠美說，埔心鄉農會在總幹事張旗聞的帶領之下將三蜜做得非常好，三蜜就是芭樂、葡萄以及金蜜芒果，尤其是芒果栽種面積由10公頃增加到45公頃，埔心鄉的金蜜芒果又甜又香，加上張總幹事的創意，開發了許多新產品像是去年有整塊都是用芒果做的芒果冰，今年是芒果雪Ｑ餅，有口感也有芒果的香味，另外還有像是芒果乾等各項產品，歡迎大家來品嘗。

▲埔心鄉農會辦理「109年度三蜜香‧金蜜芒果產業推廣行銷活動～夏日Show光芒」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

王惠美表示，希望能將埔心農會打造成觀光休閒農場，讓民眾可以來體驗採果以及特有的農產品，支持在地的農民，縣府也會持續推動彰化優鮮的產品，在百貨公司及網路通路不斷的做行銷，就是希望農民努力耕作，縣府努力幫他們行銷。

▲金蜜芒果盛產於盛夏7月，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，且保有土芒果般的風味，甜度21度以上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）

張旗聞表示，今日除了展示金蜜芒果的比賽結果之外，還有許多家政班的作品及農特產品展示，吸引大家來埔心鄉吃我們的金蜜芒果，今年除了芒果冰棒、冰沙、芒果乾之外，還有雪Ｑ餅是我們的新產品，希望藉由產品的創新研發，讓民眾了解埔心鄉的特色，歡迎大家來埔心鄉吃芒果。

張旗聞說，金蜜芒果盛產於盛夏7月，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，且保有土芒果般的風味，甜度21度以上，吃起來甜而不膩，其口味廣受消費者喜愛，被譽為夏日黃金水果聖品。

今日「三蜜香~金蜜芒果推廣活動」，活動內容有優質金蜜芒果展示、金蜜芒果雪Q餅上市發表會走秀，活動中並表揚今年優質金蜜芒果評鑑獲獎農民，分別是冠軍蔡鳴忠；亞軍陳怡婷、紀月秋；季軍鐘乾魁、林有利、詹朝琴；殿軍黃月惠、劉坤一、姚江絨、李彩燕等10名。