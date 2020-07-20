霸氣喊出興建30座停車場　侯友宜三度向交通部科長請託

公園新建地下停車場

▲新北市長侯友宜20日主持新莊運動公園新建地下停車場動土典禮，結束後與議員合照。(圖/記者康子仁攝)

為了解決新莊運動公園停車困擾，新北市政府20日舉行新莊運動動土典禮，到場的新北市長侯友宜霸氣喊出，要在111年之前耗資150億元，完成30座地下或立體停車場，需要150億經費，他也當場三度請託代表交通部出席的一位科長，儘快給予經費補助。20日出席動土典禮的除了新北市長侯友宜之外，還包括議長蔣根煌、議員黃林玲玲、陳明義、蔡健棠、何淑峰和鍾宏仁，以及當地的里長和代表中央交通部公路總局出席的科長。侯友宜致詞時霸氣喊出，要在111年之前完成30座地下或立體停車場，預計花費150億經費，中央補助三分之一已經算不錯了，他也開玩笑地說，要在場交通部的科長，回去要跟林佳龍部長轉達他的感謝。侯友宜強調，就算部長答應補助，關鍵在實際執行的科長，他也三度拜託出席的交通部科長，強調停車場是很重要的工程，還有好幾座預算需要交通部核准，希望能加快速度，儘快給予經費補助。侯友宜表示，新莊運動公園園區內有棒球場、田徑場和體育館，也是中華職棒的比賽場地，可容納萬人觀眾，20日動工的新莊運動公園地下停車場工程總經費9億153萬元，預計111年2月完工、6月啟用，可提供636格小型車、140格機車停車位，完工後將是新北最大的停車場，將能大大紓解在地居民和球迷停車需求。