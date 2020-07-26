美食巷仔內／老酒鮮奶茶、繼光餅PIZZA　10種吃法超幸福

；另外還有「甜大餅」，外型是繼光餅二倍大，這也是在馬祖傳統的喜事才會出現的料理，口味屬偏甜，口感膨鬆、柔軟，最適合一邊吃一邊聽當地的故事。

不只餅類有名氣，流津歲月的飲品更是吸引不少客人前來享用，用馬祖當地的老酒所製作出的「老酒鮮奶茶」，林承劭說，以前馬祖人靠著出海捕魚來養活家人，每次出去前都會喝上自釀的糯米酒暖身，而老酒鮮奶茶正是用這樣的概念設計出來。

另外馬祖招牌景點「藍眼淚」，更是被林承劭設計成「藍眼淚氣泡飲」，林承劭開玩笑的說，藍眼淚每年4～6月才有，是非常傲嬌的藻類植物，要是看不到藍眼淚，來流津歲月就可以看到了。

▲招牌飲品「老酒鮮奶茶」、「藍眼淚氣泡飲」不僅喝出好水滋味，其中故事更是吸引人。（圖／流津歲月提供）

堅持著林承劭回鄉的目的，就是要傳達南竿的歷史故事，他說，自己身上流的是馬祖人的血，文化、語言正在快速的流失，為了能夠留住這僅有的閩東文化，希望可以透過開店，讓更多人知道南竿的血淚歷史，達成開店「守護馬祖土地」的初衷。