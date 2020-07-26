美食巷仔內／老酒鮮奶茶、繼光餅PIZZA　10種吃法超幸福

南風、濃霧，充滿神祕感，這是大多數人對於馬祖的印象，曾經是主要經商貿易往來的重要區域，馬祖歷經戰爭的洗禮、歲月的演進，近年來漸漸從戰區轉變成觀光盛地，也吸引青年回鄉發展，而「流津歲月」選用馬祖特色繼光餅做出PIZZA，贏得好口碑。
南竿鄉的津沙村因為擁有豐富的歷史背景，讓76年次的林承劭，一直抱著回到故鄉開店的念頭，2015年他打造的「流津歲月」就已開業，可惜沒多久因為當時與合夥人拆伙以及奶奶生病，不得不先暫停營業，回到台灣沈澱，沈寂了2年多的時間，林承劭選擇再度回到津沙，讓「流津歲月」重新再開始。
林承劭與餐飲出身的妻子經過多次的討論和改量，設計出「繼光餅PIZZA」，林承劭說，繼光餅相傳是明朝大將軍戚繼光當時赴閩掃蕩倭寇，為了快速行軍，追擊、殲滅倭寇，於是命令士兵用麵粉製成北方的燒餅，並在中間打一個洞，以麻繩串起，掛在士兵的身上，作為行軍的乾糧。以這樣的概念，設計出10種口味的繼光餅PIZZA。
林承劭說，其中8種口味屬較大眾口味，也運用在地食材做出「馬蔥」口味的繼光餅，是春天限定版；另外還有「甜大餅」，外型是繼光餅二倍大，這也是在馬祖傳統的喜事才會出現的料理，口味屬偏甜，口感膨鬆、柔軟，最適合一邊吃一邊聽當地的故事。
不只餅類有名氣，流津歲月的飲品更是吸引不少客人前來享用，用馬祖當地的老酒所製作出的「老酒鮮奶茶」，林承劭說，以前馬祖人靠著出海捕魚來養活家人，每次出去前都會喝上自釀的糯米酒暖身，而老酒鮮奶茶正是用這樣的概念設計出來。
另外馬祖招牌景點「藍眼淚」，更是被林承劭設計成「藍眼淚氣泡飲」，林承劭開玩笑的說，藍眼淚每年4～6月才有，是非常傲嬌的藻類植物，要是看不到藍眼淚，來流津歲月就可以看到了。
堅持著林承劭回鄉的目的，就是要傳達南竿的歷史故事，他說，自己身上流的是馬祖人的血，文化、語言正在快速的流失，為了能夠留住這僅有的閩東文化，希望可以透過開店，讓更多人知道南竿的血淚歷史，達成開店「守護馬祖土地」的初衷。
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