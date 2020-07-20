小朋友避防性騒擾　中市婦幼隊推「小紅帽」線上劇場

台中市警婦幼警察隊特別策畫「小紅帽琪琪森林歷險記」臉書線上劇場，改編童話故事教育小朋友如何自我保護、避免性騷擾事件；自今(20)日至7月28日在「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲團，完成觀看指定任務，就有機會抽得「樂高影戲偶遊戲禮盒」等獎品。
婦幼隊指出，109年1至6月統計性騷擾行為態樣，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位所占比率90％，該戲劇乃是根據內政部警政署改編童話故事並結合兒童安全等議題，推出童書繪本「小紅帽琪琪森林歷險記」，臺中市警方獨具巧思改編，將童書內容施法，讓「小紅帽」真實呈現走出繪本，宣導兒童安全，故事內容講述了小紅帽琪琪準備去看生病奶奶，在路上遇到壞心大野狼，不但跟蹤騷擾小紅帽，還想要詐騙老奶奶，於是小紅帽踏上一段奇幻的童話冒險旅程!
中市警婦幼警察隊指出，109年1至6月統計性騷擾行為態樣，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位所占比率90％，其中以陌生人比率占63%。犯罪者常用小禮物來引誘、操縱或威脅兒童，為此推出「小紅帽琪琪森林歷險記」線上劇場，教導小朋友如何保護自身安全以及面對危險時應變處理能力，並教導家長如何避免危害發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110