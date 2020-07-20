台中新地標「蛋」生　隈研吾組台日團隊勝出

台中市民期待已久的「台中巨蛋」，歷經3任市長，第二階段評選揭曉，由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所，獲選為最優勝廠商，將為台中打造國際級、專業及多功能的「巨蛋體育場館」，讓台中巨蛋成為世界建築的新地標。

首獎作品由設計2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館（FRAC Marseille）的日本建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。

其他入選的四家廠商作品亦精銳盡出，展開了對台中未來生活與建築設計的開創性格局。獲得第二名的劉培森建築師事務所作品，發想藉由結合主場館、副場館、青創基地等場域，促進多元化商業機能的蓬勃發展，打造台中巨蛋願景、第三名的竹間聯合建築師事務所團隊的作品，以「方圓人生，沒有規矩不成方圓」詮釋未來地標建築的概念。

中市府表示，「台中巨蛋」預定地臨近水湳經貿園區、中部科學園區及台中洲際棒球場，串連台中人文、運動與盛會活動，未來將成為台中市發展經濟的重要發動機，藉由爭取舉辦國際賽事，帶領運動經濟產業發展創新。

此外，為了將各團隊競圖的優秀作品，台中市政府預計於109年8月5日至15日在大墩文化中心舉辦「台中巨蛋競圖成果展」，將展出五家廠商建築模型及相關圖件，讓市民可藉由此次展出一窺台中市未來建築美學的新紀元。