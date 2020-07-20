CYO貝多芬250周年誕辰音樂會　即日起免費索票

▲嘉義市青年管弦樂團(C.Y.O)遴選在地優秀青少年學子組成。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.20）

▲嘉義市青年管弦樂團(C.Y.O)遴選在地優秀青少年學子組成。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.20）

以遴選在地優秀青少年學子組成的嘉義市青年管弦樂團(C.Y.O)，將在執行總監李威龍教授及常任指揮李季教授帶領下，於7月25日14：30在嘉義市政府文化局音樂廳舉行貝多芬250周年誕辰紀念音樂會，除將最專業的師資帶入嘉義市青年管弦樂團之外，更為嘉義市打造專業優秀的青年管弦樂團。嘉義市長黃敏惠表示，CYO管弦樂團是「Made in Chiayi」來自嘉義的聲音，嘉義市文化局音樂廳有最好的設備，音樂營有最好的師資與優秀的青年學子，歡迎喜愛音樂的市民朋友共襄盛舉古典音樂饗宴，也給學音樂的在地青年學子鼓勵，共同豐富人文底蘊豐厚的藝文城市，讓嘉義市不僅是管樂之都，更是音樂之都。CYO音樂營自7月19日起至25日為期一周的音樂活動，有古典樂講座、教師音樂會、學生音樂會及室內樂工作坊等多元活動，音樂營系列活動豐富；紀念貝多芬250周年誕辰音樂會門票，自即日起於嘉義市政府文化局1樓服務台開放索票；執行總監李威龍教授指出，今年全球各地都在慶祝古典樂聖貝多芬之250周年誕辰，7月25日上半場曲目安排貝多芬「艾格蒙序曲」與貝多芬「第一號C大調鋼琴協奏曲」，鋼琴協奏曲將由他親自演奏；下半場曲目安排比才「卡門第一號組曲」及蘇佩「詩人與農夫序曲」。