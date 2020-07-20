影／環保添利器　龍山寺捐贈彩繪垃圾車鹿港街頭閃亮登場

▲龍山寺捐贈鹿港鎮公所垃圾車，由鎮長許志宏代表接受。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.20）

▲垃圾車車身兩側彩繪龍山寺壯麗的山門與正殿圖像，兼具推展觀光行銷之任務。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.20）

鹿港龍山寺繼6年前捐贈鹿港鎮公所垃圾車，今（20）日再度捐贈一輛價值366萬的12立方米電動壓縮式垃圾車給鎮公所，是鎮內第一輛電動壓縮式垃圾車，車身兩側彩繪龍山寺壯麗的山門與正殿圖像，兼具推展觀光行銷之任務，即日起閃亮登場，將巡迴街頭為鎮民提供最佳的服務。鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮人口雖然只有8萬餘，但每年湧入的遊客卻近千萬人次，所以垃圾清運是很重要的工作，鹿港鎮共有18輛垃圾車，一般使用年限是6年，目前為止已有14輛超過年限，跑得越久越容易故障，修護也較花錢，所以龍山寺捐贈的垃圾車對地方上有非常需要的急迫性。捐贈儀式中，許志宏除頒發感謝狀，並致贈人間國寶陳萬能大師錫雕作品一幅，以感謝龍山寺主委施輝雄與管理委員會所有理監事的支持。施輝雄表示，龍山寺是國家古蹟，坐落於鹿港，當然希望鹿港是一個美麗又清潔的地方，龍山寺以2年的預算購買垃圾車捐贈鎮公所，未來希望垃圾車能夠發揮功能，帶給大家更好的環境。龍山寺發揮觀音大士與佛祖大愛精神，除了每年節慶發送物資關懷弱勢，103年時也曾捐贈鹿港鎮公所1輛6立方米的垃圾車，目前還在鹿港街頭服務中。12立方米的大容量能夠增加垃圾清運的效率，避免怠速產生廢氣，而且依據環保署統計資訊，電動壓縮式垃圾車每輛每日可減少44.89kg CO2排放，節能減碳效益達19.55%，壓縮噪音亦較傳統垃圾車減少8~10分貝，可說是目前最主流的垃圾車款。許志宏指出，電動壓縮式垃圾車可自行壓縮、傾倒，壓縮過程中的汙水集中至汙水桶，有效解決垃圾運輸過程中的二次汙染問題，對全鎮清潔工作將有很大幫助，龍山寺管委會理監事的善心義舉，深獲地方肯定與好評。