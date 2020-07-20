獨／疑借牌超收、不當管教　台南幼兒園遭爆多起違法情事

108年7月，台南歸仁區某幼兒園傳出一對小姊妹遭到父親不當體罰，幼兒園疑已知情卻未通報，NOWnews記者接獲民眾投訴，事實真相竟是該幼兒園園長的女兒對這對小姊妹不當管教，事情遭揭露後，園長的女兒要求小姊妹的父親扛責。
投訴者指出，林姓園長的女兒在該幼兒園擔任教保員，事情發生時，園長女兒與小姊妹的父親吳先生正在交往，一周約有3、4天會住在吳先生家，這對小姊妹在幼兒園及家裡，都曾遭園長女兒不當管教（體罰），吳先生都知情，但被愛情蒙蔽理性，事情也就掩蓋下來，對此，教育局特幼教育科科長許婉馨表示，針對舉報內容，立即會同社會局進行調查；社會局局長陳榮枝指出，馬上啟動聯合稽查，進行徹查。
投訴者說，去（108）年7月，幼兒園其他老師不忍小姊妹常遭不當管教，向台南市社會局檢舉，整起事件才曝光，眼見事態嚴重，園長女兒竟要求吳先生扛下不當管教的罪責，被愛情沖昏頭的吳先生，允諾擔下責任並配合園方說法，承認小姊妹的傷，是自己不當管教造成的。
記者向吳先生詢問，他坦承確有此事，稱「當時正與園長的女兒交往，沒說出實情，蠻後悔的」，吳先生表示，他曾對女兒體罰過，社會局也做出裁罰，他願意接受社會局再次調查，並說出真相。
投訴者更爆出，該幼兒園違法情事一籮筐，依規定不具正式資格的教保員不能帶大班的孩子，該幼兒園卻疑似讓不具正式教保員資格的助理教保員帶大班的孩子，時間超過5年；1位蔡姓教保員在108年9月離職，休息一段時間後，在109年找到新工作，卻被告知無法加保（勞保），經查蔡女赫然發現該幼兒園未將其退保，竟仍使用她的保母執照，在該幼兒園的托嬰中心招生。
投訴者說，該幼兒園的女性清潔工疑似智能有問題，林姓園長竟欺壓弱勢，違反勞基法，將其薪資壓低至未達法定基本工資；更誇張的還有，該幼兒園園長的姻親吳姓小姐係為正式教保員，該幼兒園借用其執照，找其他人冒名頂替吳女身分，在幼兒園上班，藉此多招收孩子；經查，該幼兒園107年、108年都因違法超收遭裁罰，顯示該幼兒園已是「累犯」，但幼兒園卻還能持續招生。
上述諸多違法情事，投訴者質疑，教育局為何這麼多年都沒查出？難道稽查都是表面功夫？教育局特幼教育科科長許婉馨表示，將立即會同社會局進行調查；社會局局長陳榮枝也表示會馬上啟動聯合稽查。
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