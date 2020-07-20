新北「全民電競祭」登場 　年輕人暑假抒發壓力　

炎炎夏日許多年輕人都選擇待在室內，新北市立圖書館青少年分館特別推出「全民電競祭」消暑企劃，邀民眾在炎炎夏日一起來Just Dance，不管是免費玩電競、看創作特展、聽電競講座、跳運動街舞、或者親子樂遊switch，都是消暑的好選項。為了讓平日課業壓力繁重的青年學子，能夠在暑假期間抒放壓力、放鬆身心，同時提供青少年正當的休閒娛樂，新北市青少年圖書館特別推出一系列電競體驗活動，包括讓學生小試身手的「電競玩家的桌上&南強工商水冷電競主機學生創作」特展、「特戰英豪特別行動」新北市青少年盃電競賽、「電競街舞營隊」、「樂齡親子電競街舞大賽」、以及「Switch假日樂遊」等，邀民眾一起來互動體驗時下超夯電玩，同時消暑。新北市文化局長龔雅雯表示，近年電競活動在全球各地深獲年輕族群喜愛，這次青少年圖書館「全民電競祭」特別結合電競、運動街舞、以及展覽等元素，推出適合不同族群、全齡化的電競活動，除了帶給大家全新體驗，也讓大家可以更了解電競文化，進而推動電競產業健康發展。特別值得一提的是7/15-8/31的「電競玩家的桌上&南強工商水冷電競主機創作展」，除了由電競設備大廠曜越科技(TT)及AMD贊助合作，帶大家認識專業電競玩家的周邊設備，以及AMD最新款Ryzen 3000XT 系列處理器，幫助青年學子接觸電競產業，還有新北市南強工商及桃園市啟英高中學生創作的電競水冷主機作品展出，現場並有免費的電競水冷主機組裝教學，和專業電競設備體驗試玩。8月12至15日舉行的「特戰英豪特別行動」新北市青少年盃電競賽，讓青年學子有機會在賽場上實際演練，互相交流探討戰術。另外還有「電競街舞營隊」，以及適合全家大小一起參加的「Switch假日樂遊」、「樂齡親子電競街舞大賽」等活動，即日起開放報名免費參加。