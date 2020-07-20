影／原住民夏令營　認識文化的多元面貌

彰化縣政府委託大葉大學原住民族學生資源中心承辦的國小原住民夏令營今（20）日開訓，大葉大學原住民舞蹈隊以熱情原住民舞蹈歡迎學員，營隊將帶著小朋友學習原住民舞蹈、歌曲、原民美食、手工藝等，也學習欣賞與尊重多元文化。

▲大葉大學承辦彰化縣政府「原住民族課程大手牽小手國小夏令營」 。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.20）

國小原住民夏令營由大葉大學「原聲原社」的大學生大手牽小手帶領小朋友進行三天營隊活動，開場先由大葉大學原住民舞蹈隊以熱情原住民舞蹈歡迎學員，接下來還會帶著小朋友做竹筒飯與麻糬，認識原住民傳統食材與製程，還有手工藝製作，以了解原住民的藝術與文化。

▲營隊將帶著小朋友學習原住民舞蹈、歌曲、原民美食、手工藝等，也學習欣賞與尊重多元文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.20）

彰化縣府教育處處長陳逸玲說，此次營隊參加學員包含不同族群的原民小朋友與非原民小朋友，除了是讓原民小朋友更了解自己的文化之根，也讓一般生學習欣賞原民文化，開拓視野，彰化縣雖沒有原鄉部落，但也有15個原住民族群，預計9月會成立彰化縣原住民教育資源中心，讓原住民學生有更多資源發展潛能。

彰化市聯興國小校長柯文吉今天也陪著聯興國小的小朋友來參加夏令營，他說，聯興國小在八卦山上，有二、三十位小朋友是原住民族，包含排灣族、阿美族、布農族原住民學生，還有新住民子女，是多元文化融合的學習場域，他也鼓勵學生來參加夏令營，一定會有很多收獲。

大葉大學副校長施英隆說，營隊活動以實作為特色，除了台灣原住民族相關介紹，更結合了原住民舞蹈及歌曲教學、原民美食、手工藝等實務課程，讓小朋友藉由歌曲學習不同的語言，並搭配舞蹈肢體動作，讓學生感受原民文化的氛圍，原民美食課程將帶領小朋友製作竹筒飯與麻糬，認識原住民傳統食材與製程，原民手工藝課程則安排了串珠飾品手環製作，讓小學生體會原民藝品的美感與藝術內涵，幫助他們了解臺灣多元文化之美。