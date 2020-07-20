影／國寶級文物收藏家　「陳慶芳文集」新書發表

彰化縣政府與財團法人半線文教基金會今（20）日舉辦「陳慶芳文集」新書發表會，紀念前文化局長陳慶芳，縣長王惠美說，陳局長任內曾推廣大家來寫村史，也收藏不少文物，用行動證明對台灣的愛，藝文界和地政界人士出席，肯定陳慶芳對調查與釐清地方文史的努力。

▲縣長王惠美（右）前文化局長陳慶芳家屬表示致意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.20）

活動主持人彰化縣前縣長翁金珠說，陳慶芳一生醉心於調查地方歷史和蒐集文物，在「台灣地政」等刊物合計發表62篇有關人文風土的文章，家裡擺放數以百計的古董和農村用品，去年8月他病逝，文化界人士把他的作品集結成冊，選擇今天他的冥誕日，在彰化縣立圖書館演講廳發表「陳慶芳文集」，並悼念他對地方文史的貢獻。

▲藝文界致贈畫作給前文化局長陳慶芳家屬收藏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.20）

號召收集出版「陳慶芳文集」的半線文教基金會董事長劉峰松，盛讚陳慶芳局長是台灣民俗文物收藏的奇才，也沒想到他的文才如此卓越，從光復早期、戒嚴時期到民主改革開放，分門別類收集古文物和史料、琳瑯滿目，值得中央文化部重視保藏，以免再度流失。

發表會中，放映陳慶芳生前受訪畫面，他的女兒陳琬青代表出席答謝，王惠美和半線文教基金會劉峰松贈送「陳慶芳文集」給家屬。會後藝文界和地政界人士座談，感懷陳慶芳收集文物，保存文化資產的用心。

王惠美說，陳慶芳擔任文化局長期間，凡事親力親為，帶領著文化局同仁共同推動了許多文化建設，例如曾推動「大家來寫村史」，號召地方文史工作者書寫自身、家族和生長的社區的共同記憶；陳慶芳慷慨熱心，捐贈許多珍貴文物給彰化縣地政文物館，退休後仍不減對文物的熱衷，勤跑骨董店、辦展覽、支援文化局各項文物需求，以古物延續對土地的愛戀。

陳慶芳的故居在二林鎮，1985年擔任北斗地政事務所股長，因調整一件土地測量糾紛，認識一名販售古物的人，引起收藏興趣；1991年他結識國史館台灣文獻館長劉峰松並受影響，開始蒐集舊籍圖書。

▲彰化縣政府與財團法人半線文教基金會，舉辦「陳慶芳文集」新書發表會，紀念前文化局長陳慶芳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.20）

陳琬青說，這些文章有些是連他們家人也都沒有看過，非常佩服劉館長等人的用心，將父親的文章蒐集起來，也把思念化成力量，鼓勵大家，讓我們再次看到人生的光明面。