自行車道跨越陸橋　串聯宜蘭、羅東兩運動公園

為串連羅東運動公園及宜蘭運動公園自行車道，宜蘭縣政府爭取前瞻基礎建設經費，在宜蘭市環市東路外環道及縣民大道各興建一座跨越道路的自行車陸橋，這兩座陸橋今（20）日正式啟用，未來從宜蘭火車站可以一路騎乘自行車沿鐵路高架旁往南跨越縣民大道、經宜蘭運動公園跨越環市東路，經蘭陽大橋至羅東運動公園。為串連羅東運動公園及宜蘭運動公園自行車道，讓愛好自行車運動及觀光旅遊的民眾能享受騎乘追風的悠閒生活，宜蘭縣政府以宜蘭市鐵路高架旁自行車道及蘭陽溪南岸連接羅東溪堤頂自行車道路線來串連宜蘭運動公園及羅東運動公園兩大園區，並延伸至宜蘭市區幾米廣場、幸福轉運站、新月廣場、酒廠等周邊景點，同時結合宜蘭火車站、轉運站等交通節點，讓雙園自行車道兼具觀光及運動休閒效益。為此，縣府爭取前瞻基礎建設經費6,500萬，在宜蘭市環市東路外環道及縣民大道各興建一座跨越道路的自行車陸橋，採立體交叉方式避免自行車與汽機車平面交會，並針對環市東路外環道至蘭陽大橋北岸路段進行自行車道延伸銜接，這項工程日前完工，今天由縣長林姿妙主持通車啟用典禮。縣府表示，雙園區自行車道路線主要是連接溪南羅東運動公園及溪北宜蘭運動公園兩大園區，路線北起宜蘭火車站、國道轉運站、宜蘭市陽明大學附設醫院旁校舍路起，一路沿著鐵路高架旁往南，沿線跨越縣民大道、行經宜蘭運動公園、宜蘭縣政府，跨越環市東路，再經過蘭陽大橋後轉入蘭陽溪南岸自行車道，再沿羅東溪連接至羅東運動公園，全長約10公里，沿線連結了溪北宜蘭市、溪南羅東鎮及周邊休閒遊憩資源，充分利用鐵路高架週邊空間，建構宜蘭縣友善、安全的南北向自行車中軸道，提供自行車騎乘者及運動散步民眾優質活動空間及路線，除帶動地方發展外也可顧及全民健康。