熱昏！侯友宜啟動防熱機制　提醒市民「防熱３保５裝備」

▲市長侯友宜指示相關單位於上午10時前啟動分區防熱機制、環保局全市灑水，並提醒市民朋友防熱3保。（圖／新北市政府消防局提供）

受太平洋高壓影響，全台各地白天溫度飆高，新北市近日呈現橙燈高溫資訊；市長侯友宜指示相關單位啟動分區防熱機制、環保局全市灑水，提醒民眾防熱3保－「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，外出備妥防熱5裝備－「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」。侯友宜說，如發現自己或他人出現體溫升高、皮膚變紅、心跳加速等熱傷害徵兆，請務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。據新北市災害防救辦公室統計，昨(20)日出動洗街車灑水315噸、里程總計234公里，發生疑似中暑計0人，累積7月以來已有36人疑似中暑，主要發生於戶外活動或悶熱室內等場所，侯市長特別強調昨日戶外工作場所應落實降溫、飲水、休息3原則，確保安全。災害防救辦公室主任謝政達副市長強調，市府除持續各公共場所進行防熱宣導提醒市民保持警覺，相關單位並啟動下述防熱機制，包含市區主要道路、公園及分隔島植被灑水保護措施，里長、社工及員警加強獨居老人問安關懷、加強街友聚集點防熱宣導並提供避暑場所資訊。謝政達表示，市府會運用市場廣播宣導攤商補充足量水分，並加強本市攤商及食品業者注意食材保存衛生管理之稽查輔導，也會進行海域及水域巡務人員宣導遊客防熱傷害，相關開放場所則提供民眾依規定入場作為暫時休息避熱所。