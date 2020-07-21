會動的美拍景點　海洋生物陪你補捉驚喜瞬間

水族館除了欣賞海洋生物，還能有什麼樣的驚喜？在美拍風潮興起下，水族館也打造多處夢幻打卡點吸引民眾前往，屏東海生館的「海藻森林」有不少年輕客群入館，只為拍出與海洋相遇最美那一刻；「夜宿海生館」讓你在一早醒來，可以與淘氣的「白鯨」互道早安，這些會動的美拍景點，陪民眾捕捉驚喜瞬間。



▲海生館的夢幻打卡點「海藻森林」吸引不少年輕客群。（圖／屏東海生館提供） 《米其林綠色指南》三星必遊景點的屏東海生館，多次被評選為亞洲前五名水族館，一直是國內外遊客心目中的台灣必訪景點﹔海生館的夢幻打卡點「海藻森林」吸引不少年輕客群，走進直入天際的巨大海藻森林，隨著穿透黃綠色巨藻的自然光束灑下，刻劃出美麗剪影，也成為遊客夢寐以求的魔幻時刻。





「夜宿海生館」體驗，民眾可以不受拘束地享受海底世界的靜謐片刻，特別是一早醒來，穿透黃綠色巨藻林的自然陽光灑落在床前、咧嘴微笑的魟魚在頭頂上方悠遊、與淘氣的白鯨道早安，都是民眾夢寐以求的魔幻時刻，也是拍出美照的好時機。



▲可愛淘氣的小白鯨深受大小朋友喜愛。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.20）

此外，海生館直面海洋的戶外無敵海景，讓世界水域館大片玻璃牆，隨著時間不同，映出千變萬化的海天一色，也是最近許多民眾入館必拍的網美牆。





屏東海生館於7、8月推出19歲以下青年無限次免費入館優惠，以及暑期限定活動「海洋萌友會」，這個夏天走出戶外，不管是拍下最美的那一刻，或是與海洋生物一起耍萌，都是最浪漫的一段回憶。



