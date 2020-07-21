蘆洲南北側農業區開發邁進一大步！都市計畫將續提內政部

新北市政府因應捷運蘆洲線通車帶來地方發展需要，在108年辦理變更蘆洲南北側農業區專案作業，於捷運場站周邊配置商業區及住宅區，並留設15處以上公園、綠地等開放性空間；城鄉發展局表示，該案經10次開會，新北市都市計畫委員會已於17日審議通過，後續將續提內政部。城鄉發展局長黃一平表示，本次專案通盤檢討案以大眾運輸發展為導向方式規劃，於捷運場站周邊配置商業區及住宅區，並留設15處以上公園、綠地等開放性空間，針對地區就醫、就學、停車、里民活動等需求劃設相關的公共設施用地，計畫內涉及公告之古蹟及重要信仰中心，亦規劃相關保存區。黃一平說，為配合市府重大建設計畫留設相關需求用地，包括3公頃的醫療用地、配合捷運環狀線計畫留設北機廠所需使用空間、配合河川區立體化策略劃設觀光休閒特定專用區及所需用地，並留設產業專用區作為未來產業發展之用。城鄉發展局指出，本案經各相關單位研商並經委員會審議後，原公展方案捷開區面積自9.7公頃縮減為2.3公頃，另保留承載在地記憶之復興路交通路網，及考量路網建置之合理性，避免既有12公尺寬復興路，進入蘆北整體開發地區後直接銜接20公尺道路造成道路路口衝擊，提出自既有12公尺寬復興路向北先行劃設15公尺寬道路再銜接20公尺之漸變道路規劃。