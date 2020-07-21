屏東吹起創業風　「大店長課程」協助163品牌邁向高峰

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▲ 厚厚一片創辦人吳映廷(左一)表示，以身為屏東人、可以在屏東創業為榮。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.20）

▲ 經營三十多年的黎記冰糖醬鴨三代同堂出席畢業典禮，第三代黎承諭(左二)表示，將會把奶奶李福喜(右一)與媽媽陳淑美(左一)的家傳絕藝發揚光大。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.20）

▲ 大店長第六屆班長，同時是春源蘭園何承厚(左一)表示，自己深受大店長課程啟發，學會更多系統化的經營管理知識與技術，盼能藉此將蘭花美學發揚光大。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.20）

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屏東縣政府開辦的大店長系列課程邁入第六屆，今年共28位來自殯葬、餐飲與花卉等店長，歷經7週的密集訓練、討論與大師點評，堪稱「創業天堂路」，最後由縣長潘孟安授證給予勉勵，潘孟安強調，特別感謝王品集團董事張勝鄉六年來親自督軍，且不收任何費用，盼學員多多挖寶。潘孟安表示，屏東人才輩出，每一位創業者的企業經營能力令人讚佩，而縣府透過辦理「大店長」課程，讓創業者藉此平台可相互交流、諮詢與討論被學員譽為「阿鄉老師」的張勝鄉則細數結業學員的品牌承諾，盼望屏東企業「勇敢做大夢」，並叮囑創業路上難免起伏，但要謹記「每件事發生，都是學習」。高屏地區近期爆紅的珍珠厚片，為厚厚一片創辦人吳映廷的創意，她表示，一口氣將店舖展到五間，過程都親力親為，但經歷大店長課程後，才知道管理的重要與精髓，七週課程協助建立工作站標準、管理月曆與年度目標，讓自己快速協助同仁注意要留心的工作細節，並縮短摸索時間。經營超過20年的金韋鋁門窗韋銘法表示，透過大店長課程學習到建立企業文化、使命、願景以及制度化的重要，像自己過去讓同仁們各自運作，但缺乏團體討論，更缺乏建立共識、任務編組與建立SOP等，經過七周魔鬼訓練，將腦海中的經營方略寫下，讓同仁工作都備感效率，也有成就感。非常具特色的學員還有恆衍生命高鵬飛，教人如何道歉、道謝、道愛、道別，其製作的紙槍與紙防彈背心等產品逼真，被許多大哥指定要帶到地下去；春源蘭園何承厚的蘭花因為獨家技術，蘭花開得特別大顆，且花期特別長，深受課程啟發，未來將致力推廣蘭花美學；經營三十多年的黎記冰糖醬鴨則三代同堂出席畢業典禮，第三代黎承諭表示，將會家傳絕藝發揚光大，讓更多人看到屏東特色美食。大店長課程限定稅籍登記在屏東的企業才能報名，被稱為「最難報進去」的免費課程，每年報名都是屏東盛事，第六期有180多個品牌報名，僅錄取28個，足見競爭激烈像第二屆畢業的漫時光早午餐，從五年前一間店，目前在高屏地區已有七間店，且歷屆學員均回來充電，堪為政府部門辦課的標竿典範。