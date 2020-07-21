影／黑色大軍入侵　疣胸琉璃蟻肆虐八卦山沿線各里

疣胸琉璃蟻近幾年因環境的變化，逐步從田野入侵民宅，蟻害擴及八卦山沿線各里，彰化市民代表韓德生呼籲有關單位重視蟻害防治，今（21）日也邀請彰化師範大學生物系教授林宗岐實地田野調查，希望建立起彰化市疣胸琉璃蟻害生態範圍GPS。
氣候變遷加上生態失衡，疣胸琉璃蟻近年已逐步入侵彰化市八卦山麓沿線一帶，目前以福山里、安溪里、大竹里、香山里、台鳳里、快官里、石牌里及桃源里等里受害最巨，不僅田野間、果樹上常可見螞蟻大軍，造成農民的困擾，甚至入侵居家室內，造成民眾生活不便。
韓德生表示，山區沿線各里近期因為蟻害範圍擴大，居民苦不堪言，從原本戶外移動，因環境狀況變化，包含農藥及殺蟲劑使用不當，造成蟻群移竄至民宅。
韓德生也說，最近二年其數量大噴發，在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，造成電燈開關失靈。在戶外停車30分鐘後，就會看到擋風玻璃及車體上就被大量的疣胸琉璃蟻佔據﹔農民在果園摘果工作時，也常一群30幾隻落到衣服爬在身上，或躲在衣領內側及口袋內，嚴重影響日常生活及工作。
林宗岐提醒民眾，疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，噴殺蟲劑防治，反而會四處擴張，建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。
林宗岐表示，防治的目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中的螞蟻全部殺死，生態系的循環中可能會出現別的物種取而代之，造成另一種的失衡。