影／黑色大軍入侵　疣胸琉璃蟻肆虐八卦山沿線各里

▲疣胸琉璃蟻近年逐步入侵彰化市八卦山麓沿線一帶，韓德生呼籲有關單位重視蟻害防治。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.21）

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▲疣胸琉璃蟻若數量龐大，可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.21）

疣胸琉璃蟻近幾年因環境的變化，逐步從田野入侵民宅，蟻害擴及八卦山沿線各里，彰化市民代表韓德生呼籲有關單位重視蟻害防治，今（21）日也邀請彰化師範大學生物系教授林宗岐實地田野調查，希望建立起彰化市疣胸琉璃蟻害生態範圍GPS。氣候變遷加上生態失衡，疣胸琉璃蟻近年已逐步入侵彰化市八卦山麓沿線一帶，目前以福山里、安溪里、大竹里、香山里、台鳳里、快官里、石牌里及桃源里等里受害最巨，不僅田野間、果樹上常可見螞蟻大軍，造成農民的困擾，甚至入侵居家室內，造成民眾生活不便。韓德生表示，山區沿線各里近期因為蟻害範圍擴大，居民苦不堪言，從原本戶外移動，因環境狀況變化，包含農藥及殺蟲劑使用不當，造成蟻群移竄至民宅。韓德生也說，最近二年其數量大噴發，在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，造成電燈開關失靈。在戶外停車30分鐘後，就會看到擋風玻璃及車體上就被大量的疣胸琉璃蟻佔據農民在果園摘果工作時，也常一群30幾隻落到衣服爬在身上，或躲在衣領內側及口袋內，嚴重影響日常生活及工作。林宗岐提醒民眾，疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，噴殺蟲劑防治，反而會四處擴張，建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。林宗岐表示，防治的目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中的螞蟻全部殺死，生態系的循環中可能會出現別的物種取而代之，造成另一種的失衡。