父親節造型蛋糕吸睛　運動、焦糖及啡常老爹全出籠

父親節即將到來，想給老爸一個驚喜嗎？今年包括

85˚C連鎖咖啡及各大飯店，為慰勞老爸分別推出限定款主題蛋糕，85˚C四款運動造型蛋糕，傳達樂活老爸很陽光，飯店推出的有齒輪、酒瓶及雪茄裝點的不同造型，各有匠心。

85˚C 今年以運動為主題的父親節造型蛋糕，包括「強棒出擊」、「健身天菜」、「舉重摘金」及「籃球好手」四款，無論翹鬍子造型的Q版老爸，或是超可愛的迷你球棒及籃球鞋等，作工精緻，栩栩如生，除了視覺享受，四款基底全是戚風蛋糕，分別搭配巧克力、芋頭慕斯及草莓餡等，口味不同，提供不同選擇，8月5日前預購，可享85折優惠。



▲85度c連鎖咖啡端出的父親節造型蛋糕，以運動為主題，共有四款口味造型各異，選擇多。（圖／金武鳳攝) 永豐棧酒店推出的父親節蛋糕「焦糖老爹」，焦糖色的蛋糕上，妝點一支白巧克力製做的酒瓶，象徵爸氣大人味，永豐棧表示，蛋糕外觀是以香濃Q透的焦糖淋面呈現，包裹的內餡豐富多層次，有帶著顆粒口感的綿密栗子慕斯，富有櫻桃白蘭地香氣的杏仁蛋糕，及微甜檸檬香的起司，層層堆疊中藏著令著迷好滋味，8月1日至8日供應。



▲永豐棧酒店父親節蛋糕「焦糖老爹」，以酒瓶裝飾，，象徵爸氣大人味形象。（圖／金武鳳攝) 台中日月千禧酒店的父親節蛋糕則推出「啡常老爹」，是以齒輪組合裝飾外觀，做工幾可亂真，7月31日前預訂可享早鳥9折優惠。



▲日月千禧酒店的「啡常老爹」造型蛋糕，裝飾的齒輪及螺絲，用黑巧克力製作，色澤、型狀幾可亂真，作工精緻。（圖／金武鳳攝)

日月千禧點心坊主廚蘇育民說，在他內心，父親就像齒輪一樣，為家人日以繼夜辛勤運轉打拼，這是他創作「啡常老爹」最初發想，所以，今年父親節造型蛋糕上，選擇創作大、小齒輪及螺絲、螺帽，相當另類，引來驚艷眼光。





「啡常老爹」口味選用男性接受度較高的咖啡慕斯為主軸，以現煮咖啡熬煮後加入鮮奶油特製而成，散發濃郁成熟風味，搭配烤得香氣四溢的核桃，加入芒果、荔枝等夏季鮮果煮成的熱帶水果餡，以及底層的巴芮脆片，創造口感驚喜外，也完美襯托出蛋糕質感。



















