口湖牽水狀175周年　27日開始活動盛大登場

▲「口湖牽水車藏(狀)」系列祭典活動將於7月27、28日展開，縣長張麗善期盼雲林旅外子弟回鄉參與這場別具歷史意義祭典。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

▲張縣長體驗糊「水狀」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

▲下崙國小學童體驗糊「水狀」。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

▲四湖下寮仔萬善爺廟將於7月27日辦理徒步挑飯擔祭祖。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

▲7月27日夜間下寮仔萬善爺廟後面萬人塚將辦理點燈活動。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

▲家家戶戶以「水車藏(狀)」緬懷百年前水患中罹難的先民。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.21）

國家級無形文化資產及重要民俗活動「口湖牽水車藏(狀)」系列祭典邁入175周年，將於7月27、28日展開超渡科儀、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等系列活動。雲林縣長張麗善表示，口湖牽水車藏(狀)儀式是表達對先民受災的追思過程，期盼雲林旅外子弟回鄉慎終追遠，參與這場別具歷史意義祭典，體驗地方緬懷祈福及居安思危傳承精神。「口湖牽水車藏(狀)」的系列祭典由來，係根據記載清道光二十五年（西元1845年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、四湖鄉下寮村落舉行盛大的祭典，緬懷水災罹難的先民。口湖牽水狀於民國97年登錄為雲林縣無形文化資產，更於民國99年7月獲得行政院文化建設委員會(今文化部)指定成為國家級無形文化資產及重要民俗活動，至今已有175年歷史。張麗善說，「口湖牽水車藏(狀)」是為緬懷百年前水患中罹難的先民，每年都由口湖鄉、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟辨理相關的祭典儀式，例如挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會等，藉由祭典儀式緬懷先民，讓民眾透過參與祭典了解相關的歷史;也透過這項重要民俗去思考環境、生態與人類共生的重要議題。張麗善也說，為讓後代繼續傳承這段歷史記憶，縣府持續結合在地廟宇、社團、學校進行保存推廣，今年特別整合雲林縣國際文化記憶庫計畫資源與在地社區合作，讓社區學生學習以訪談錄影方式記錄口湖牽水狀活動，並將此集體創作製作成影片，作為社區影像記錄留存，透過更多元的方式傳承「口湖牽水車藏(狀)」歷史。文化觀光處長陳璧君表示，「口湖牽水車藏(狀)」祭典儀式呈現慎終追遠、敬畏天地的信仰，今年將於7月27、28日分別於口湖鄉金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠辦理超渡科儀、放水燈、牽水車藏(狀)及追思會，口湖、四湖下寮仔萬善爺廟於7月27日辦理徒步挑飯擔祭祖、夜間萬人塚點燈等活動，歡迎大家7月27、28日共同參與並了解有關「口湖牽水車藏(狀)」的雲林在地歷史記憶。「口湖牽水車藏(狀) 175周年系列活動」由縣府與金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟、蚶仔寮萬善爺祠共同主辦，21日記者會由雲林縣長張麗善率文化觀光處處長陳璧君、民政處長張政國出席、縣議員黃美蘭、陳俊龍議員、蔡孟真議員、金湖萬善爺廟主委許文村、下寮仔萬善爺廟主委吳坤龍、蚶仔寮萬善祠總幹事莊國顯等貴賓亦蒞臨現場，並與下崙國小學童體驗糊「水狀」，預祝7月27、28日「口湖牽水車藏(狀) 175周年系列活動」圓滿順利。