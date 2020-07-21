中市出現第二例日本腦炎　衛生局籲防蚊、施打疫苗防範

日本腦炎流行高峰期，疾病管制署今(21)日公布台中市新增第2例日本腦炎確定病例，為梧棲區50多歲男性，個案住家附近有水稻田及鴿舍，研判於周邊感染可能性較高；衛生局針對住家1公里內持續調查其他高風險場所並懸掛捕蚊燈，呼籲民眾加強防蚊措施並接種日本腦炎疫苗。

衛生局說，依衛生福利部疾管署資料顯示，今年全台迄今共有16例確診病例，個案居住地分別為桃園市4例，新北市、台中市、彰化縣、高雄市及屏東縣各2例，嘉義縣及台南市各1例；此次台中市第2例確診病例於7月8日出現發燒、頭痛症狀，並分別於8日、9日、10日就醫，因症狀加劇出現頸部僵硬、意識不清，於11日再次就醫並收治住院，經通報檢驗於7月20日確診，目前已出院，同住者亦無疑似症狀。

衛生局長曾梓展表示，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，建議可穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊液。

曾梓展也指出，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱甚至昏迷或死亡等，提醒醫師診治病患時，如發現有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等疑似腦炎徵兆，請儘速通報，以利掌握診療時機，並使防疫人員能儘快進行疫情調查及防治作為。

衛生局表示，台中市107年次幼兒完成日本腦炎疫苗第1劑接種率為95.61%、106年次第2劑接種率為88.89%；學齡前世代追加劑接種率為90.39%，呼籲家長於幼兒年滿15個月時，應儘速帶至衛生所或合約醫療院所完成第1劑日本腦炎疫苗接種，並間隔12個月後再完成第2劑疫苗接種，以保護幼兒健康。此外，成人如住家或工作場所鄰近豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境且擔心有感染疑虞者，也可前往台中市旅遊醫學門診自費接種。