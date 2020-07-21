孕婦免費搭車產檢！新北「好孕專車」新增電子化支付功能

▲新北市「好孕專車」每趟最高補貼200元計程車費，今年新增「電子化支付」功能。（圖／新北市社會局提供）

新北市提供孕婦每次孕期可使用20趟「好孕專車」前往產檢，每趟最高補貼200元計程車費，自101年實施至今已服務9萬人次，今年新增「電子化支付」功能；新北市長侯友宜希望電子化支付，可以提供準媽媽更周全方便的交通服務。侯友宜今(21)日出席「新北市好孕專車乘車E化支付系統記者會」，宣布好孕專車可使用電子化支付，提升孕婦搭乘計程車的便利性；他指出，凡設籍新北市的孕婦，或與新北市民辦理結婚登記的外國籍(含大陸配偶)孕婦，若與配偶最近1年綜合所得稅總額未達150萬元，經市府審核通過，即可下載「我的新北市APP」，每個孕期可使用20趟次，每趟次最高補貼200元的電子車券，搭乘指定車隊往返產檢醫療院所。社會局說，E化支付系統推行初期，採紙本乘車券及電子車券「雙軌並行」模式，至110年6月起，才會全面採用APP支付系統，以更貼心、安全的方式打造懷孕婦女友善城市。此次與市府合作計程車業者有台灣大車隊、皇冠大車隊、大都會衛星車隊、藍天使衛星車隊、優良衛星車隊、龍星車隊；社會局補充，若民眾搭乘市府合作的計程車，遇到好孕專車APP系統問題，可直撥「02-55783940」客服專線，祝孕媽咪們快樂安心出門產檢。